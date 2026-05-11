正齊半導體、威宏科技分公司核准進駐竹科。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕國科會科學園區審議會今（11）日通過正齊半導體、威宏科技新竹科學園區分公司進駐，核准投資額共計1.25億元。另備查2件廢止投資計畫案、4件增資案，合計增資10.74億元。

正齊半導體有限公司核准設立於新竹園區，投資金額0.8億元，主要產品為低導通電阻溫度係數的碳化矽金氧半場效應電晶體（SiC MOSFET）。

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竹科管理局表示，正齊半導體為馬來西亞上市公司Mi Technovation Berhad旗下公司。此次進駐新竹科學園區，展現對於高功率半導體元件研發的重視，正齊半導體所成立的台灣研究院，將與台灣SiC領域的產、學、研成為策略夥伴共同研發，未來研發成果除供給集團內車輛技術事業部使用，也會提供策略合作的SiC高功率模組廠，藉此導入應用領域系統廠商。

威宏科技新竹科學園區分公司也將設立於新竹園區，投資金額0.45億元，主要產品為特殊應用積體電路、通用及客製化矽智財、基於ASIC為核心的系統平台設計服務、特殊IC封裝所需要的矽智財介面電路。

竹科管理局表示，威宏科技技術包含軟硬體系統整合、核心IP提供、先進製程佈局實作、異質整合封裝等，強調AI/HPC、Chiplet、介面IP等新興應用方向，符合當前半導體產業發展，應用面涵蓋AI運算、雲端資料中心、高效能運算及邊緣智慧系統，相關設計服務與系統整合需求持續提升，具備高度成長性。

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