國人出國旅遊高達1894萬人次，創歷史新高；永豐銀行推出5大外幣，7天期8%優利定存。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕迎接暑假出國旅遊旺季，永豐銀行即日起，推出「5大外幣」7天期8%優利定存，為國人放大旅遊基金。永豐銀行表示，旗下推出5大外幣（美元、人民幣、歐元、澳幣及日圓）7天期8%及1個月期4.2%、幣倍卡卡友獨享1個月期4.5%換匯優利定存，協助國人預先規劃換匯和短期定存交易一次完成，出國旅遊更加輕鬆自在。

根據統計，去（2025）年國人出國旅遊高達1894萬4436人次，較前年成長12.43%，創歷史新高，其中，國人最熱門的旅遊地仍是日本，推估出國支出超過1兆元。至於去年來台旅客則有857萬4547人次，較前年成長9%，其中，日本是旅客來台最多市場，其次是港澳，韓國排名第3。

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永豐銀行零售金融處處長李吉彬表示，出國旅遊除規劃行程外，備妥外幣現鈔或信用卡等支付工具亦是重要環節；除以短天期定存為國人放大旅遊基金外，亦提供多期別美元、人民幣定存，最低原幣100元起，協助客戶靈活資產配置。

同時，即日起至6月30日，永豐銀行每週三透過MMA金融交易網、行動銀行或大戶APP，於線上以新臺幣結購五大外幣享換匯減分優惠。

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