別等出事才後悔！AI治理失靈頻傳 專家揭「三層工程」解方

隨著AI快速導入企業營運，AI治理失靈事件也開始頻傳。（路透）

〔記者邱巧貞／台北報導〕隨著AI快速導入企業營運，從客服、保險審核到AI Agent自動執行任務，AI治理失靈事件也開始頻傳。資策會產業情報研究所（MIC）指出，全球企業AI採用速度早已超越治理成熟度，當AI系統出現偏誤、幻覺甚至誤刪資料時，最終責任仍將回到部署企業本身。

MIC於《2026 MIC FORUM Spring智動新序》研討會中指出，近年已有多起代表性AI治理失靈案例，包括保險公司以AI進行快速自動核駁理賠、客服機器人出現幻覺式回應，甚至AI Agent在自動化任務中誤刪重要資料。這些案例皆反映，AI一旦進入長流程決策與自主執行階段，若缺乏治理機制，風險將被快速放大。

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在台灣，隨著《AI基本法》於2026年正式啟動，將有2年過渡期讓企業布局治理能力，「可信任AI」已不再只是技術議題，而是企業治理與風險管理的新戰場。

資策會MIC資深產業分析師郭唐帷表示，各國AI法規已逐漸進入「實質課責」階段，企業現在面對的問題，不再是「要不要治理AI」，而是「如何治理得正確」。但AI治理並非單一工具即可完成，而是涉及模型、資料與運作環境三大層面，必須透過「三層工程」逐步疊加，才能降低AI失控風險。MIC進一步提出，企業AI治理應從「模型治理」、「資料治理」與「環境治理」三方向同步建立。

首先，在模型治理部分，核心在於「決策智慧」，若模型缺乏自我偵測與校準能力，可能在決策過程中產生系統性偏差而不自知。尤其當多個模型被串接進連續決策流程後，單一模型的合規，不代表整體AI系統決策依然合規，因此治理重點須從「模型本身」提升至「整體決策邏輯」。

其次，在資料治理方面，企業須建立「情境工程（Context Engineering）」能力。MIC指出，即便資料本身合規，若情境資訊過時、不完整或遭到動態灌入錯誤內容，即便基礎資料合法且準確，仍可能得出錯誤結論。因此，治理對象已從靜態資料本身，延伸至AI當下的認知情境。

第三則是環境治理，也被稱為「駕馭工程」。當AI Agent開始能自主操作系統、呼叫工具並執行長程任務後，原本設計階段設定的安全邊界，未必能反映實際運作行為。因此，企業必須讓AI Agent的每一步操作，都具備可追蹤、可攔截與可終止能力，治理焦點也需從單純指令管理，上升至系統架構層級。

郭唐帷分析，不同AI風險其實需要不同治理模式。例如，對於變化較慢、可事後追溯的風險，可採用「稽核型治理」，透過定期檢查與修正降低問題；對於變化快速但仍可即時介入的風險，則適合「監測型治理」；若屬於不可逆或高衝擊風險，則需採取「約束型治理」，直接在系統設計階段預先寫入行為邊界。

值得注意的是，MIC也觀察到，「由AI即時監督AI」正逐漸成為下一代AI治理趨勢。過去企業多透過法遵文件、第三方認證等方式證明AI合規，但隨著AI Agent能在毫秒內自主完成決策，人類審查速度已難以跟上AI運作節奏。未來治理邏輯將更進一步內嵌於AI系統本身，讓AI在每次運算與行動時同步進行自我校準，而人類角色也將從過去的執行者，逐漸轉向授權者與稽核者。

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