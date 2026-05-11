明明搽了防曬還是長斑？醫揭民眾「最大誤區」背後藏龐大商機

很多民眾覺得自己有用防曬，但實際上只是搽心安。醫師指出，防曬觀念的重點，除了高係數外，更重要的是正確用量、完整防護，以及是否能真正符合現代生活環境需求。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕「明明每天都有搽防曬，為什麼還是曬黑、長斑，甚至曬傷？」這幾乎是皮膚科門診最常見的疑問之一。對此，皮膚科醫師邱品齊指出，許多人以為買了高係數防曬就等於有做好防護，但臨床上真正最常見的誤區，其實是「用不夠」。

邱品齊表示，防曬產品標示的SPF與PA數值，都是建立在「足量使用」的前提下測試出來。國際防曬測試標準規定，必須以每平方公分塗抹2mg的厚度，才能達到產品標示的防護效果。也就是說，如果使用量不足，即使用的是SPF50+的高係數防曬，實際防護力也可能大幅下降。

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他舉例指出，研究顯示，若只搽到標準用量的一半，原本SPF50的產品，實際效果可能只剩SPF7 左右，防護力幾乎是「斷崖式下滑」，因此很多人誤以為產品沒效，實際上問題並不在產品本身，而是使用方式出了錯。

「我在門診很常問病人，一瓶防曬可以用多久，很多人回答半年，甚至一年。」邱品齊直言，如果是一瓶30ml到50ml的防曬產品，在每天正常使用的情況下，大約一到兩個月就應該用完；若一瓶可以撐半年以上，通常代表實際搽的量遠遠不足。

邱品齊也將防曬用量簡化成較容易理解的「茶匙概念」（1茶匙等於5cc）。以日常使用來說，臉部加前頸大約需要1/4茶匙；頭頸加上胸或上背，約需1/2茶匙；單側手臂約1/2茶匙、雙手則約1茶匙；雙腿約需2茶匙；前後軀幹也約2茶匙。換算下來，如果是全身完整塗抹，大約需要30ml左右，幾乎等於一整瓶防曬容量。也就是說，如果到海邊玩水、長時間戶外活動，只要認真按照標準補搽，一天用掉一瓶防曬其實很正常。

除了用量不足，現代人對防曬的觀念也正在改變。邱品齊指出，過去防曬主要是為了阻擋紫外線，但近年研究發現，可見光、藍光與紅外線，同樣會對皮膚造成長期傷害。也因此，現在的防曬已經不只是「防曬黑」這麼簡單，而是進一步延伸為「白天整體防禦」的概念，除了阻擋 UVA、UVB，也開始重視光老化、光污染與氧化壓力問題。

邱品齊解釋，當紫外線、可見光、紅外線甚至空污進入皮膚後，會誘發大量自由基與氧化反應，進一步導致發炎、黑斑、膚色不均、皺紋與肌膚鬆弛。因此近年不少防曬產品，也開始加入抗氧化與修護概念，希望降低外在環境對皮膚造成的長期傷害。

在這波防曬趨勢轉變下，市場也逐漸從過去單純追求「高係數競賽」，進一步走向更全面的防禦概念，包括全光譜防護、抗氧化修護、環境友善與配方舒適度等，都成為重點。

法國醫學美容品牌BIODERMA貝膚黛瑪近期便推出兩款防曬新品，其中「超耐曬清爽保濕防曬液SPF50+ PA++++」（40ml／1,080元）主打如精華般親膚水感，除具備高效廣譜防曬力，可防禦UVA、UVB、長波UVA、可見光與紅外線等外在光害，同時結合高純度伊克多因與甘露醇，協助舒緩穩膚、降低光老化與環境刺激，再搭配品牌核心肌膚仿生修護科技，強化屏障防禦力，敏感肌也能安心使用，配方亦採海洋友善設計。

另一款「超耐曬清爽保濕潤色防曬液SPF50+ PA++++」（40ml／1,080元）則鎖定「防曬＋裸妝」需求，添加光感親膚粉體，能一抹修飾膚色不均、泛紅與毛孔粗大等問題，打造自然透亮、帶有柔焦感的高級裸妝效果，輕鬆兼顧高效防曬與自然底妝需求。

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