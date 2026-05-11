台股4萬2未站穩！新台幣午後升幅收斂收31.415元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕週一台股在千金股領軍下續攻高，大盤指數持續攀升，新台幣兌美元匯率也重拾升值走勢，早盤再度升抵31.3字頭。不過，台股4萬2未站穩、外資轉為賣超並於午後匯出，使台幣尾盤升幅收斂，終場收在31.415元，升值1.4分，總成交量22.875億美元。

根據央行統計，截至下午4點，主要亞幣以人民幣升值0.08%表現最佳，主要反映市場對「川習會」抱持樂觀期待；新台幣升值0.04%，表現居中。星幣貶值0.06%、日圓下跌0.18%、韓元貶值0.28%。

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美國總統川普凌晨在社群平台發文表示，無法接受伊朗提出的方案，帶動國際油價週一上漲，美元指數一度重返98高位。不過，亞洲金融市場反應相對冷靜。

匯銀人士指出，目前美伊仍處於談判拉鋸階段，只要未爆發實質軍事衝突，後續仍保有和談空間。但隨著台股站上42,000點附近，上方賣壓逐漸浮現，外資今日轉為賣超值得留意。短線來看，新台幣走勢仍高度與台股連動，目前匯價仍落在31.3元至31.7元區間內，後續能否有效突破31.3元關卡，仍須觀察股市表現與外資資金流向。

此外，美國上週五公布4月非農就業數據優於市場預期，失業率維持4.3%，顯示勞動市場仍具韌性，也降低市場對經濟衰退的憂慮。在就業穩健、通膨仍具黏性的背景下，市場預期聯準會短期內維持利率不變的機率高。市場本週將聚焦美國4月CPI數據，作為研判聯準會後續政策路徑的重要觀察指標。

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