瓦城第1季每股賺1.64元 美國市場擴大布局

連鎖餐飲集團瓦城泰統集團（2729）公布第一季合併營收達16.53億元，與去年同期年增3.53%，創同期歷史新高；稅後淨利6,984萬元，每股盈餘1.64元，較去年同期每股盈餘2.56元年減35.94%。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕連鎖餐飲集團瓦城泰統集團（2729）公布第一季合併營收達16.53億元，與去年同期年增3.53%，創同期歷史新高；稅後淨利6,984萬元，每股盈餘1.64元，較去年同期每股盈餘2.56元年減35.94%。

其中第一季台灣市場營收16.43億元，較去年同期年增2.87%，獲利1.06億元，較去年同期年增5.57%；稅後淨利則受美國市場布局等初期策略性投資影響而縮水，隨著美國首店營運逐步穩定、營收規模放大，相關投入對整體獲利的影響已逐步收斂。

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瓦城集團表示，集團將持續推進全年雙位數展店目標，深化各縣市重點商圈布局。繼4月於台中勤美商圈開出全台第7家樂子 the Diner後，5月則於淡水開出瓦城及時時香門市，第二季展店涵蓋泰式、台式及美式風格料理，展現多品牌經營實力。

美國市場第二季再添兩店，規劃於6月推出全新品牌「BO BO THAI」，並於7月接續推出「SHANN SHANN」，透過多品牌策略測試不同消費族群需求，逐步擴大美國市場布局。

瓦城集團表示，未來將持續累積美國市場營運經驗，透過產品調整、營運優化與品牌行銷，強化海外展店模式，持續擴大全球市場布局。

瓦城同步公布4月合併營收達4.97億元，較去年同期年增13.68%；累計前4月營收達21.5億元，年增5.71%，單月營收及累計營收皆創歷史同期新高。

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