背債407萬窮到崩潰！他靠「極端省錢」最終逆轉存下780萬存款

Bradley曾背負高達13萬美元（約新台幣407萬元）貸款。（翻攝自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕美國一名30多歲男子，曾背負高達13萬美元（約新台幣407萬元）貸款，畢業後甚至只能領取低時薪，長期陷入財務壓力。然而，他靠著近乎「極端節儉」的生活方式，最終不但成功擺脫債務困境，還累積超過25萬美元（約新台幣783萬元）存款。

美國財經新聞網站報導，這名男子Bradley目前在TikTok以「BradleyOnABudget」分享自己的理財與省錢生活。他表示，自己從廚藝學校畢業後，立刻面臨龐大學貸壓力，而第一份工作收入卻遠遠不足以支撐生活與還款，導致每月將近一半薪水都拿去繳貸款。

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Bradley坦言，當時他沒有任何理財背景，也沒有人教過他如何管理金錢。面對看似無法翻身的債務，他選擇徹底改變生活方式，把「極端節省」當成求生手段。

他開始過著外界難以理解的生活。每天三餐幾乎吃同樣食物，冬天不開暖氣，離開租屋處時甚至會拔掉冰箱插頭節省電費。除了經營社群平台，他還同時兼差遛狗、寵物照護與理財相關工作，將大部分收入投入還債與儲蓄。

這樣的生活模式雖然讓他成功累積財富，但也遭不少網友批評「活得太痛苦」、「根本不像人生」。然而，Bradley認為，真正改變自己的並不是某個省錢技巧，而是心態。他表示，「當我開始把存錢視為換取未來自由的機會，而不是剝奪時，一切就改變了。」

Bradley也指出，許多人之所以長期存不到錢，並不完全是收入問題，而是過度受到比較心理與消費習慣影響。他刻意遠離「一定要跟別人過一樣生活」的思維，專注於降低不必要支出。

如今，Bradley已擁有超過百萬粉絲，並透過社群平台、自媒體與多份兼職建立10種收入來源。儘管目前仍有部分學貸尚未清償，但他已累積超過25萬美元資產。不過，即使收入增加，他依舊維持過去節儉習慣，包括避免非必要消費、不開冷氣、自備食物旅行等。

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