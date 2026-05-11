星宇航空4月營收年增30％ 6月擴展班次迎暑假

星宇航空4月營收年增30% 。（星宇航空提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕星宇航空（2646）2026年4月總營收為46.8億元，年增率30%。1~4月累計總營收達184.4億元，較去年同期成長25%。

4月營收中，客運營收37.01億元，年增28%，貨運營收為 5.2 億元，月增20%、年增38%。星宇航空指出，隨清明連假及春季旅遊需求帶動，客運整體航線載客動能維持穩健，而受惠於全球 AI 浪潮及雲端基礎設施需求持續強勁，相關電子產品及高價值貨品出口動能暢旺，整體而言，市場需求維持高位，運價亦保持在相對高檔區間，支撐貨運營收穩定增長。

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星宇航空第七架A330-900已於4月中交付抵台，預計5月中將再引進第八架A330-900，持續擴增廣體機隊規模，並將運能投入熱門航線以滿足旅客需求。

星宇航空指出，6月至7月期間積極擴展航網與班次，全面提升運能以迎接暑期旅遊旺季，其中，自6月1日起，星宇航空正式開航首個韓國航點，由台北、台中直飛釜山，提供旅客更多元便利的航班選擇。此外，6月1日至6月30日期間，台北－神戶航線增班為每週7班，強化台日航線服務能量。7月11日至7月31日暑假高峰期間，星宇航空積極提升中部出發航班密度，台中－澳門每週增班3班，整體班次達每週10班；台中－東京成田每週增班3班，整體班次達每週7班；台中－熊本每週增班3班，整體班次達每週6班；另外，台中－釜山航線亦增班1班，整體班次達每週4班。

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