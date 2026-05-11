群光首季每股賺2元 第2季業績力拚小幅季增

群光指出，在記憶體缺貨、零組件漲價的趨勢中，今年PC出貨持續往高值化發展。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕電子零組件廠群光電子（2385）今天公布首季稅後淨利14.56億元、年增93%，每股盈餘（EPS）2元、年增92%，管理層指出，公司自第一季起即進行價格調整計畫，預計將逐步反映於第二季營收，在價格合理調整以及訂單穩定提升下，第二季營收可望達成小幅季增，力拚獲利穩定成長。

群光首季營收128.71億元，季減44.2%、年減44.7%，毛利率16.1%，季減0.7個百分點、年減2.4個百分點，營益率7.5%，季增0.78個百分點、年減1.71個百分點，稅後淨利14.56億元，季增93.1%、年增93%，每股盈餘（EPS）2元，季增92.3%、年增92%。

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群光指出，在記憶體缺貨、零組件漲價的趨勢中，今年PC出貨持續往高值化發展，旗下商用機種出貨力道強勁，優於消費性機種，促使第一季LED背光筆電鍵盤搭載率52%、維持歷史高檔並連續兩個季度超過五成。此外，第一季桌面、二合一鍵盤亦表現亮眼，客戶拉貨積極，出貨雙位數成長。群光看好今年鍵盤產品組合轉佳，LED背光NB鍵盤搭載率有機會逐步攀升。

筆電鏡頭模組方面，群光亦受惠於PC高值化發展的趨勢，第一季筆電鏡頭模組營收年成長亦達中個位數，呈現價量齊揚，群光認為，在商用PC出貨比重增高的趨勢下，筆電影像模組可望保持高規格，有益於維持高平均單價。

群光提到，第一季正值影像消費產品出貨淡季，商用智慧視訊產品需求暢旺，出貨雙位數成長，主要歸功於客戶積極拉貨。今年公司邊緣AI視訊（Edge AI Vision）全部在泰國生產，已發展一系列產品，主要分為四大領域，智慧安防、智慧視訊、智慧車載以及智慧穿戴等，其中以智慧安防的業績貢獻最大。

在智慧安防方面，群光已成功出貨給數個歐美品牌客戶，去年此區塊的營收年成長達雙位數，今年亦相當看好相關營收貢獻。群光4月營收因原物料價格普遍上漲、墊高成本壓力，單月營收72.73億元，月減17.4%、年減9.4%，今年前4個月營收累計301.44億元、年減3.71%。

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