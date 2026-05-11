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新普第1季EPS 6.83元 毛利率表現提升

2026/05/11 18:42

新普今日公告第一季財報。（取自業者官網）新普今日公告第一季財報。（取自業者官網）

〔記者歐宇祥／台北報導〕電池模組大廠新普（6121）今日公告第一季財報。單季營收為184.69億元，毛利率18%、年增2個百分點，稅後淨利17.12億元，每股稅後盈餘（EPS）6.83元。第一季營收、獲利表現約與去年同期持平。

針對第一季營運表現，新普指出，不過因新普個體及子公司AES-KY（6781）的毛利率表現都提升，帶動毛利率達18%，唯業外利益因匯兌利益減少，所以每股盈餘表現較去年同期衰退。

展望後市，研調機構認為，因全球終端消費動能衰弱，加上受記憶體缺貨影響、成本提升，今年全球筆電出貨恐會年減雙位數，對供應鏈營運壓力大。不過新普預期第二季將優於第一季，董事長宋福祥在營業報告書中指出，全年整體銷售有望小幅年增。

AES-KY日前也公告首季財報，其中營收為45.3億元，毛利率28.9%，稅後淨利9.09億元、年增9.7%，每股稅後盈餘（EPS）為10.64元。AES-KY近年持續耕耘BBU（電池備援電力模組），因全球AI資料中心建置不歇，AES-KY有望持續受惠商機。

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