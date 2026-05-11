台銀、一銀主辦！佳世達120億元永續聯貸超額認購2.07倍

佳世達簽署120億元聯貸案，由左至右依序為台銀董事長凌忠嫄、佳世達董事長陳其宏、一銀行董事長邱月琴。（台銀提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕佳世達科技（2352）委由臺灣銀行及第一商業銀行統籌主辦120億元永續連結指標聯貸案，於今日（11）完成聯貸簽約。佳世達重視永續承諾並積極落實，此次聯貸案是連續第四度連結ESG永續指標，最終認購2.07倍以120億元結案，顯示金融業對佳世達價值轉型與永續成長的發展策略，給予高度肯定。

簽約儀式由佳世達科技董事長陳其宏、台銀董事長凌忠嫄、一銀董事長邱月琴共同主持。

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佳世達董事長陳其宏表示，佳世達持續推動價值轉型，2025年合併營收連續5年突破2000億元，並榮獲45項海內外永續獎項，展現營運韌性與永續成果。

展望2026年，佳世達將深化醫療與AI雙引擎布局，透過集團資源整合，拓展AI應用與基礎建設市場，實現價值轉型與永續經營。

此次聯貸案將佳世達永續指標納入聯貸條件，在授信期限內，管理銀行將連結廢棄物回收率、公司永續評鑑、綠色供應鏈關鍵供應商稽核完成率及公司治理評鑑等永續連結指標，依佳世達實際永續績效，提供相應的利率減碼，以實際行動支持佳世達永續成長。

該聯貸案資金用途為償還既有金融機構借款暨充實中期營運週轉金，由台銀及一銀行擔任管理銀行，原預計募集100億元，在13家金融同業踴躍參與下，超額參貸2.07倍，承諾金額達207億元，最終以120億元結案，充分顯示金融業對佳世達事業轉型成果及營運表現給予高度肯定。

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