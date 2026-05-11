電信三雄前4月EPS 台灣大0.48元居第一

中華電信4月單月以每股稅後盈餘0.48元，居三雄之冠。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕電信三雄4、1-4月獲利出爐，在4月單月方面，中華電信以每股稅後盈餘0.48元居冠，其次為台灣大的0.47元，遠傳的0.36元。在累計1-4月獲利方面，台灣大以每股稅後盈餘1.84元，超越中華電信的1.78元，以及遠傳的1.39元。

台灣大哥大4月合併營收156.7億元，稅後淨利14.3億元， EPS為0.47元。累計前四個月合併營收654.5億元，稅後淨利為55.7億元，年增19%， EPS為1.84元。

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中華電信4月合併營收為205.0億元，稅後淨利為37.3億元，EPS 0.48元。累計1-4月合併營業收入達804.9億元，稅後淨利為138.4億元，EPS 1.78元。

遠傳4月合併營收95.40億元、稅後淨利13.09億元，年成長率分別為11.3%、23.8%，EPS為0.36元。累計1-4月營收373.44億元、稅後淨利50.17億元，年成長率分別達7.9%與16.7%，EPS 1.39元。

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