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亞泥4月合併營收56.9億元 年減約9％

2026/05/11 18:30

亞泥（1102）今天公布4月合併營收達56.94億元，較上月成長6.5%，較去年同期減少9.27%；累計1~4月合併營收為205.24億元，年減10.26％。（資料照）亞泥（1102）今天公布4月合併營收達56.94億元，較上月成長6.5%，較去年同期減少9.27%；累計1~4月合併營收為205.24億元，年減10.26％。（資料照）

〔記者楊雅民／台北報導〕亞泥（1102）今天公布4月合併營收達56.94億元，較上月成長6.5%，較去年同期減少9.27%；累計1~4月合併營收為205.24億元，年減10.26％。

亞泥表示，在多角化布局與市場需求回溫帶動下，兩岸營運穩步回升，惟受整體市場環境影響，4月營收成長主要受惠於中國水泥銷量強勁回升及電力事業收入增加帶動。

在台灣市場方面，4月營收較上月成長1%，主要受惠嘉惠電力二期能量費率調升，帶動電力收入增加。

中國市場方面，4月營運明顯回溫，水泥銷量達181.7萬噸，較上月成長17%，並帶動營收月增19%。

面對市場售價壓力，亞泥（中國）持續透過優化市場佈局及拓展水泥貿易業務，降低價格波動影響。

亞泥強調，隨著工程旺季與公共建設需求推進，公司將持續關注兩岸市場變化，深化加值服務與多角化佈局，強化營運韌性與長期競爭力。

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