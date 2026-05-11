佈局光通訊! 毅嘉策略投資杰華7400萬元。（毅嘉提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕毅嘉科技今（11）日宣布，擬以現金方式策略投資光通訊零組件廠商杰華精密工業股份有限公司，投資總金額不超過7400萬元。毅嘉表示，透過本次策略投資，將正式跨入光通訊金屬零組件領域的生產製造，強化關鍵零組件與模組整合的整體競爭力。

毅嘉本次策略投資重點在於整合雙方於模具設計、精密壓鑄製造、散熱方案設計等核心能力，建構完整的垂直整合供應鏈。杰華精密專注於鋅／鋁合金精密壓鑄，其中鋅合金壓鑄技術可精密成型複雜結構，特別適用於 OFC等高速光通訊模組之散熱外殼與導熱零組件，製程技術能力亦符合高階光通訊模組，對散熱零組件的嚴格規格要求，未來策略投資將可望在市場定位、技術整合、成本產能優勢及客戶資源共享等四大面向產生綜效。

請繼續往下閱讀...

毅嘉與杰華雙方的整合，預期將可有效拉開與同業競爭對手的差異化距離，為客戶提供兼具成本效益與技術深度的一站式解決方案，並有助於未來進一步拓展毅嘉在光通訊模組的相關佈局。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法