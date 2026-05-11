再不收手就晚了！「7個日常習慣」恐讓你每年損失萬元

美媒報導，7個日常習慣，每年恐怕悄悄讓你損失數萬元。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕很多人以為，只要不亂買名牌包或高價3C產品，財務狀況就算健康。美國財經新聞網站指出，事實上，財富通常不是一次性消失，而是在日常生活中，被許多不起眼的小習慣慢慢侵蝕。這些花費當下看似不痛不癢，幾十元、幾百元而已，但累積1年後，可能讓你白白損失數萬元甚至更多。報導點出7個讓你「一年噴掉好幾萬」的日常習慣。

1.持續支付根本沒在用的訂閱服務：很多人會因免費試用或一時興起訂閱影音平台、健身App或會員服務，結果之後完全忘記取消。這些「殭屍訂閱」平常不容易察覺，但長期下來會默默吃掉大量預算。

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無論是早就沒在用的健身App，還是不再閱讀的付費新聞網站，都可能成為長期財務負擔。定期檢查信用卡與自動扣款紀錄，只留下真正常用的服務，就能立刻省下一筆錢。

2.為了方便而接受高價：便利商店、加油站販售的飲料與零食雖然方便，但價格通常比超市高出許多。尤其加油時順手買飲料、零食，看似小額，實際上一次可能就多花數百元。長期累積下來，就是一筆驚人的額外支出。若能提前在超市一次購買日用品與零食，就能避免為「方便」支付額外成本。

3.忽略家中偷偷耗電的「電力吸血鬼」：許多家電即使關機，仍持續消耗電力，這種現象被稱為「待機耗電」或「幽靈耗電」。像電視、遊戲主機、音響等設備，都是常見耗電來源。雖然單次耗電不高，但長期累積會增加不少電費。使用智慧插座，或拔掉不常用的電器插頭，都能有效降低不必要支出。

4.太常使用外送平台：外送平台讓點餐變得超方便，但隱藏成本其實非常驚人。除了外送費之外，還可能包含服務費、平台加價，實際付款往往比店內價格高出不少。有些平台甚至曾被指控，用不透明價格讓消費者忽略真正費用。若改成自行外帶，不但能省下許多額外費用，還能繼續享受喜歡的餐點。

5.掉進「小額消費沒差」的陷阱：很多人會仔細考慮大額支出，卻對100元、200元的小東西毫無戒心。每天一杯咖啡、自動販賣機零食，看似不起眼，但若天天發生，一個月、一年累積下來，金額其實非常可觀。改成自己泡咖啡、攜帶零食，就能輕鬆把這些錢省下來。

6.忽視小額債務的高利息：不少人會積極處理大額貸款，卻覺得信用卡剩幾千元沒差。但許多信用卡利率其實非常高，即使只是小額欠款，也可能產生大量利息。理財關鍵之一，就是不要輕忽任何債務。優先清償高利率負債，能更快改善財務狀況。

7.網購沒有「冷靜期」：現在許多購物平台都有「一鍵下單」功能，目的就是讓你在衝動消退前快速付款。很多人認為衝動購物只是小毛病，但其實一年可能因此浪費大量金錢，買回一堆根本不需要的東西。建立「24小時冷靜期」是非常有效的方法。對非必要商品，先等一天再決定，通常隔天購買慾望就會明顯下降。

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