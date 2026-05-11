打造金融安全防護網 元大金攜手高檢署簽署MOU

元大金控與臺灣高等檢察署簽署「可疑交易分析機制專案合作意向書（MOU）」。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕繼與刑事警察局簽署「金融阻駭反詐暨資安聯防合作意向書」後，元大金（2885）今（11）日與高檢署正式簽署「可疑交易分析機制專案合作意向書（MOU）」，由元大金串聯旗下證券、銀行、人壽、期貨、投信及投顧六大子公司，攜手高檢署深化聯防機制，打造金融安全防護網，從源頭阻斷詐騙金流，元大金董事長翁健表示，去年元大集團成功攔阻的詐騙案，累計超過3000件，守護客戶共計7億元資產。

依據MOU合作內容，元大金與高檢署將建立情資分享機制，針對客戶可疑金融帳戶、高風險因子特徵、參數及重大詐欺或洗錢犯罪情資進行共享，以強化預警偵測能力，提升防堵金融詐欺及洗錢犯罪之效率與準確性，即時攔阻不法金流，同時，元大金串聯旗下子公司將分析成果回饋高檢署，並於司法偵查過程依法協助提供必要資訊，成為追緝洗錢犯罪的強力後援，共同守護民眾資產安全。

請繼續往下閱讀...

翁健表示，近年來元大金控的金融科技防詐積極導入AI與大數據分析，旗下銀行首創「天網暨衛星AI阻詐模型」表現亮眼，平均可提前約47天偵測出約六成警示帳戶，並有效降低近九成詐騙洗錢金流，此外，元大證券也推出「識別消息來源平台 – 識詐守門員」，讓投資人無須登入就能即時確認消息來源的真偽，強化反詐防護網。

翁健指出，金控面對全球金融犯罪型態的瞬息萬變，秉持主動防禦精神，設立集團級「金融犯罪防制專責小組」，統籌防詐、洗錢防制等相關業務，除深耕公私協力機制、全力響應主管機關政策外，更將「金融科技」與「洗錢防制文化」納入集團DNA，去年元大集團成功攔阻的詐騙案，累計超過3000件，守護客戶共計7億元的資產，透過整合旗下子公司資源，建構全方位、高韌性的金融犯罪防制體系，全面強化集團整體的風險預警與精準應對能力，展現守護金融秩序的堅定決心。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法