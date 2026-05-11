鑫聯大首季EPS年增385％ 創歷史單季新高

鑫聯大稅後淨利大幅年增501%，每股盈餘年增385%，兩項數字皆創創歷史單季新高表現。（鑫聯大提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕鑫聯大投控（3709）首季受惠於市場預期記憶體缺貨漲價，帶動DRAM、SSD及HDD 等存儲類產品銷量及價格齊揚，以及大型商用專案佣金收入持續挹注，單季稅後淨利大幅年增501%，每股盈餘（EPS）年增385%，兩項數字皆創歷史單季新高表現。

鑫聯大首季營收118億元，季增12.7%、年增33.8%，毛利率7.6%，季減0.49個百分點、年增2.39個百分點，營益率4.93%，季減0.21個百分點、年增3.53個百分點，歸屬母公司業主淨利4.63億元，季增8.7%、年增501%，每股盈餘3.69元，季增3.65%、年增385%。

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鑫聯大指出，首季對於獲利產生正面貢獻的產品還包括伺服器CPU、DDR4等專案。儘管為因應市場缺貨趨勢而策略性採購備貨，致使存貨水位上升並增加銀行借款利息支出，但預期存貨轉化為營收後所帶來的價差效益，仍高於相關財務成本，整體營運風險均在嚴密且合理控管範圍內。

在獲利指標方面，今年首季的年化股東權益報酬率（ROE）由去年度的28%進一步躍升至47%；年化合併營運資產報酬率（ROWC）亦達到20%的高水準。未來將持續強化企業級伺服器市場的業務拓展，全年營運目標顯著優於2025年。

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