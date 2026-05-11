永豐金前4月獲利飆升 達158億創新高

永豐金控公布前4月自結累計稅後淨利達158.33億元；其中，永豐金證券獲利更大幅提升，年增達256%（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕永豐金控（2890）今日公布2026年前4月自結累計稅後淨利達158.33億元，較前一年度成長75%，而前四月累計每股盈餘（EPS）為1.09元，雙雙創下公司歷史新高。其中，子公司永豐金證券稅後淨利達42.96億元，年增256%，亦創下歷史同期新高。

首先，針對今年前４月的營運結果分析 ，在永豐金控部分，2026年1到4月累積稅後淨利為158.33億元（年增75%），年化股東權益報酬率達18.25%，主要由核心子公司獲利創歷史新高的成果所驅動。

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其次，就主要子公司部分，永豐銀行連續第六年創獲利新高紀錄，稅後淨利達93.38億元，年增16%。淨收益成長由利息淨收益及手續費淨收益的增長所帶動，年增長各為25%與9%。資產品質維持良好，銀行逾放比率為0.10%。

至於京城銀行稅後淨利為20.32億元，除了一月份，京城銀國際租賃處分利得2.87億元 ，利息淨收益、手續費淨收益與金融交易淨收益皆有成長。資產品質穩定，銀行逾放比率為0.08%。

永豐金證券稅後淨利達42.96億元，年增256%，亦創下歷史同期新高，主要受惠於經紀與泛財管手續費淨收益成長，以及較高的資本利得；手續費淨收益年成長為107%。

此外，就4月份單月表現方面，永豐金控表示，4月份稅後淨利為48.93億元，月增78%。月度間的差異主要歸因於資本市場表現強勁。

主要子公司方面，永豐銀行稅後淨利為19.90億元，月增1%，整體表現維持穩定。京城銀行稅後淨利為4.93億元，月增17%。月度間的獲利增加，主因利息淨收益與金融交易淨收益增加。永豐金證券稅後淨利為19.34億元，月增高達252%。月度間的強勁增長主要是由於手續費淨收益的成長與資本利得的顯著增加。

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