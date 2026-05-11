1500元起步！42歲女創業衝出「月營收1280萬」翻身心路曝光

Stacey Culpin過去銀行帳戶只剩70澳幣，卻因創業成功翻身。（翻攝自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕澳洲一名單親媽媽，曾在一場大火中失去所有財產，銀行帳戶只剩70澳幣（約新台幣1579元）。然而，她最終竟靠著「人工花」創業，打造出年營收高達400萬至500萬澳幣（約新台幣9026萬至1.13億元）的企業，單月營業額最高曾達57萬澳幣（約新台幣1286萬元），人生逆轉。

外媒報導，42歲的Stacey Culpin是人工花藝品牌「Forever Flowering」創辦人。她13年前創立公司，但真正讓她下定決心全力投入創業的關鍵，則是在懷上女兒Sienna之後。

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她坦言，自己早期第一次投入電商創業時，家中卻突然發生大火，讓她苦心經營的一切瞬間化為烏有。之後，她又陷入一段充滿暴力的關係，同時還必須面對個人低潮與毒品成癮問題，人生幾乎跌到谷底。

直到發現自己懷孕後，她的人生才出現轉變。Stacey Culpin回憶「那一刻，我終於找到人生目的、愛與動力。我必須養活自己和孩子。」

銀行帳戶只剩70澳幣，當時身上幾乎一無所有的她，從小夢想成為花藝師，於是決定抓住市場上「高質感仿真花藝」的空缺創業。由於沒錢囤貨，她只能先在Facebook刊登高級人工花照片，等顧客下單後，再用收到的錢去進貨製作。

她坦言「我當時真的什麼都沒有。必須等第一筆訂單的錢進來，才能買材料，之後再慢慢周轉。」原本只是艱難經營的小品牌，卻在新冠疫情期間意外爆紅。由於民眾開始重視居家佈置，耐久型家飾需求暴增，她的生意也快速起飛。

如今，Forever Flowering已在墨爾本設立工廠，擁有10名員工，每年製作約2萬件手工花藝作品。公司主打「real-touch（真實觸感）」技術，讓人工花擁有接近真花的質感，甚至搭配仿真水設計，提升視覺真實度。

Stacey Culpin強調，她的作品並非廉價裝飾品，而是能長期擺放、具有藝術與收藏價值的花藝作品。她甚至透露，有花藝經驗的新員工進公司後，還得重新學習。目前，公司單月營業額最高曾達57萬澳幣。她表示，未來將積極拓展美國與英國市場，希望讓高端人工花藝品牌走向全球。

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