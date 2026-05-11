亞洲藏壽司首季轉虧為盈 每股賺1.42元

亞洲藏壽司（2754）今天公告第一季合併營收14.8億元，年增11.1％，創歷史新高；第一季並成功虧轉盈，稅後淨利0.67億元，每股稅後盈餘1.42元。（亞洲藏壽司提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕亞洲藏壽司（2754）今天公告第一季合併營收14.8億元，年增11.1％，創歷史新高；第一季並成功虧轉盈，稅後淨利0.67億元，每股稅後盈餘1.42元。

亞洲藏壽司表示，2025台灣市場雖仍維持強勁成長，但因海外結束營運提列減損，影響獲利表現，另為確保成長投資，保留營運資金為台灣展店及重啟海外市場作準備，董事會決議配發現金股利1元，以今天收盤價69元估算，現金殖利率為1.45%。

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亞洲藏壽司並同步公告4月營收4.4億，年增4.5%，累計1~4月合併營收19.2億，年增9.5%，雙創同期歷史新高，主要受惠清明連假出遊聚餐潮，日本原創IP貓福珊迪療癒風發酵，帶動營收成長。

展望後市，藏壽司目前有62家門市，將持續於全台展店，維持每年5-10家展店目標，插旗東台灣花蓮的第一間門市，即將於5月底開幕，讓東台灣朋友就近享受日式美味壽司。

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