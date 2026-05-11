甭提TACO！對荷姆茲通航不抱希望「NACHO」交易成市場主流

荷姆茲海峽持續遭封鎖。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕「TACO」（Trump Always Chickens Out，川普總是退縮）交易已乏人問津，現在興起的是「NACHO」（Not A Chance Hormuz Opens，荷姆茲海峽毫無開放可能）。

eToro市場分析師Zavier Wong指出，「基本上，市場對於很快解決荷姆茲通航運提已不抱希望了；這場危機多數時間，每個停火消息都引發原油劇烈拋售，但交易員對危機解決的持續押注從未實現。NACHO承認高油價不是暫時性衝擊，而是目前的市場環境」。

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CNBC報導，隨著投資人越來越將荷姆茲海峽的干擾視為總體經濟的長期局面，NACHO交易反映原油、航運、通膨避險（inflation hedge）與利率市場的部位轉變。

在美國總統川普10日發文說，對於伊朗提出的和平方案「完全無法接受」後，布蘭特原油期貨一度跳漲4.5%，隨後漲幅收斂至3%，每桶報104美元，自中東衝突2月28日爆發以來，油價已漲逾38%。

Zavier Wong說，不僅油價，保險市場也瀰漫深度的不確定性。他指出，荷姆茲海峽的戰爭險保費3月達每次航行約船體價值的2.5%，較戰爭前的0.1%大幅調漲。

儘管此後該保費稍微下滑，但eToro數據顯示，目前維持在戰前8倍的水準。他說，「保險公司靠風險定價維生，顯然他們不認為這是短期可解決的問題」。

Aviva Investors高級經濟學家與策略師Vasileios Gkionakis指出，利率市場開始更明確反映出對長期能源衝擊的憂心。

他說，「最清楚的訊號來自利率市場，短期利率劇烈走高，而多數殖利率曲線明顯趨於平坦」。他補充，荷姆茲海峽的長期封鎖可能引發「更持久的通膨衝擊」，升高全球經濟低迷的可能性。

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