連吞兩支警告！聯發科最快後天進入更嚴格的20分鐘分盤處置

聯發科最快後天進入20分鐘分盤處置。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕IC設計龍頭聯發科（2454）今日進入第三天5分鐘分盤處置，股價卻有如脫韁之馬，開啟飆漲模式，一路看回不回，今日盤中差一檔就漲停，收盤大漲6.89%，暫報3880元，聯發科處置期間股價持續大漲，根據證交所最新公告，聯發科已連兩日吃下證交所「公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點」標準的警告，也就是若聯發科明日再大漲，最快後天進入更嚴格的20分鐘分盤處置，屆時流動性勢必大受影響，無法進行融資，所有投資人每日委託買賣該有價證券時，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。

根據證交所最新公告，聯發科今日再度吃下「公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點」標準警告，包括最近六個營業日累積收盤價漲幅達41.33%。且六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達1010.00元（第一款）以及最近三十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達144.02% （第二款）。

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聯發科今日開盤下跌，隨後出現買盤積極進場，由黑翻紅，最高來到3985元，逼近漲停，上下震幅達11.57%，三大法人同步站在賣方，共賣超聯發科560張。

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