最強單月！華航4月營收208.54億元創新高

華航四月營收創新高。（華航提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕華航集團 4 月份合併營業收入為 208.54 億元，較去年同期增幅 16.49%，再創歷史單月最高紀錄，累計1-4 月營收達 778.12 億元，較去年同期成長10.3%，亦創歷史同期新高。4月營收中，客運收入 116.48 億元，較去年同期成長 9.58%，為歷年同期最高；貨運收入 73.25 億元，較去年成長27.13%。

華航指出，4 月上旬延續日韓賞櫻、東南亞潑水節旅遊熱潮，東京、福岡、首爾等航線持續熱銷外，大洋洲、兩岸等航線載客率亦達 85 %以上，表現亮眼；另受中東航班供給收縮影響，帶動歐洲及美洲航線需求提升，挹注整體收益成長。展望 5 月，東北亞旅運需求穩定；台中國際旅展限時優惠，精選台中出發航點機票，台中-沖繩未稅價 TWD7040元起，優惠期限至 5 月 12 日為止。

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貨運方面，華航指出，受中東地緣政治衝突影響，國際油價飆升加重油料成本，調升燃油附加費與整體運價應變，並受惠AI、半導體等相關產品穩定供貨，使 4 月貨運收入除較去年同期增長，更較前一月增加 16%。中東戰事未歇，國際油價持續震盪，本公司將密切關注國際航空貨運市況，持續滾動式檢視燃油附加費與整體運價，彈性調整航班與艙位配置，盡力爭攬高價包艙及包機業務，控管收入及成本，以維持合理獲利。

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