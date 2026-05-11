momo、PChome 4月營收月減年增 Q2期待618年中檔期

momo富邦媒、PChome網家今日公告4月營收。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕台灣本土電商momo富邦媒（8454）、PChome網家（8044）同步公告4月營收。富邦媒4月營收82.8億元，月減9.4%、年增1.32%，前4月累計營收348.74億元、年增0.86%；網家4月營收29.99億元，月減5.7%、年增10.35%，前4月累計營收為125.88億元、年增7.89%。

富邦媒指出，4月受惠於春夏換季需求升溫，以及母親節檔期提前啟動，帶動站上整體消費買氣回升，家電、票券及節慶相關品類表現穩定增長，因為今年母親節買氣提前啟動並進入高峰，預期5月相關品類會持續增溫。

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在自有品牌業務方面，富邦媒說，momo持續拓展「mo select」自有品牌商品，聚焦家庭日用品、餐廚與生活消費等高頻需求品類，4月mo select整體銷售年增近3成，以家庭紙品與餐廚品類表現最為亮眼，未來將持續強化自有品牌商品豐富度，提供兼顧品質、實用性與價格競爭力的商品選擇。

展望第二季，momo總經理谷元宏表示，4月消費動能持續回溫，母親節檔期買氣優於預期，家電、票券與節慶相關品類都有不錯表現，第二季將聚焦618年中檔期與夏季需求，並持續擴充大家電快配安裝服務量能，把物流與消費體驗持續做好，穩健推進整體業務成長。

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