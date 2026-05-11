DRAM雙雄漲停 外資今轉買超各超過1.7萬張

南亞科總經理李培瑛。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕受惠市況缺貨漲價，美光（Micron）上週股價飆漲，國內DRAM廠雙雄南亞科（2408）、華邦電（2344）今股價雙雙漲停，分別攻漲停達301元、117.5元漲停作收，三大法人並同步買超，其中，外資今轉買超南亞科、華邦電各逾1.7萬張。

美光大漲，加上記憶體4月營收上星期開獎皆顯著成長，激勵股價大復活，南亞科今股價返3百元大關，漲停至301元，大漲27元，成交量超過10.6萬張，其中，外資買超1.72萬張，投信買超3909張、自營商買超1993張。

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華邦電今以117.5元漲停作收，上漲10.5元，創近2個月以來新高，成交量逾16萬張，其中，外資從上周五大賣轉買超1.74萬張，投信買超1524張、自營商1461張，三大法人共買超逾2萬張。

南亞科電4月自結合併營收為254.91億元，首度破2百億元大關，月增40.29%、年增717.33%，創單月營收歷史新高；前4月累計合併營收為745.78億元，同增623.58%。

南亞科受惠第一季DRAM平均售價上升超過70%，毛利率勁揚至67.9%，稅後淨利260.58億元、每股稅後盈餘8.41元，毛利率及獲利皆創新高。預估第二季DRAM價格漲幅約在雙位數百分比，高毛利率將可延續到第四季，DRAM供不應求則可到2027年。

受惠記憶體供不應求，漲價效益，華邦電今年4月自結合併營收為192.45億元，月增32.71%、年增182.22%，連續4個月創新高；前4月累計合併營收達574.98億元，較去年同期增加114.45%，創同期歷史新高。

受惠漲價效益，華邦電第1季獲利大躍進，毛利率攀升到53.4%，季增11.5個百分點、年增27.8個百分點，記憶體部門毛利率更達56.6%，稅後淨利破百億元，達101.14億元，季增195.5%，較去年同期轉虧為盈，每股稅後盈餘2.25元，較市場預期為佳。

華邦電對NOR Flash、SLC NAND Flash與DRAM價格同步看漲， 公司目前產能滿載且將持續擴產，預估DRAM供給缺口將延續到2028年以後，第二季價格漲幅會比上季逾五成還多；SLC NAND快閃記憶體市場缺口也越來越大，更是華邦電今年擴產重頭戲，月產能去年4萬片，預計今位元出貨數將年增20%，明年進一步年增40%。

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