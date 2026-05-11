第1季實質月薪年增1.45％ 創11年同期最大增幅

主計總處公布第1季實質經常性薪資年增1.45%，創11年同期最大增幅。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕主計總處今公布1至3月經常性薪資平均4萬8706元、年增2.69%；剔除物價因素，第1季實質經常性薪資年增1.45%、創11年同期最大增幅，實質總薪資則年增1.98%、為近8年同期最大增幅。另，第1季製造業平均每人每月加班工時17.1小時、為22年同期最高，其中電子零組件加班工時28.6小時、電腦電子及光學製品業15.8小時，均創統計以來、近47年同期最高。

根據主計總處調查，3月底全體受僱員工人數為856.1萬人、月增6千人，以製造業月增6千人最多，營建工程業增2千人次之；若與去年同月相較，受僱員工年增7.1萬人。第1季受僱員工平均856.6萬人、年增7.5萬人，以住宿餐飲業年增2.4萬人、製造業增1.5萬人、批發零售業增1.4萬人較多。

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另，第1季全體受僱員工經常性薪資（含本俸及固定津貼）平均4萬8706元、年增2.69%，經常性薪資中位數3萬9133元、年增2.75%；加計獎金及加班費等非經常性薪資，總薪資年增3.23%。扣除物價漲幅後，第1季實質經常性薪資年增1.45%、創11年同期最大增幅，實質總薪資年增1.98%、為近8年同期最大增幅。

主計總處表示，2月底美伊戰爭爆發後，推升國際油價大漲，但政府穩定物價措施奏效，實質薪資維持正成長；不過，若中東戰事拉長，油價高漲，可能推升通膨，影響實質薪資增幅，後續須密切關注。官員表示，從勞動市場相關指標看來，中東戰事的影響尚不明顯，整體勞動市場仍穩定。

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