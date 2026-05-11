金價逢低買進、獲利回吐「區間」一次看 上攻阻力在4834美元

金價目前4724美元附近的價格走勢表明，市場仍處於看漲均衡狀態。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕黃金期貨價格持續展現強勁的結構性韌性，目前盤整於4672美元附近的周度VC PMI均值之上。儘管近期上漲後出現短期波動和獲利回吐，但目前4724美元附近的價格走勢表明，市場仍處於看漲均衡狀態。賣方未能將價格壓低至週均值以下，證實機構需求在市場回檔中持續支撐著市場。

從日線圖來看，市場圍繞日均線4711美元上下震盪，並守住了4681美元的日線買入支撐位上方。這是一個正面的訊號，顯示市場動能依然強勁。

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VC PMI模型顯示，收盤價高於4770美元將激活上漲動能，目標位為4810美元，並有可能觸及4834美元的周線賣出的目標阻力價位。若收盤價果斷高於4834美元，則表示市場進入分形擴張階段，阻力位轉化為新的支撐位，市場將進入價格發現的另一個雙曲線階段。

MACD指標結構維持正向穩定，支持整體看漲觀點。動量分析表明，儘管短期內可能出現盤整，但只要市場維持在周線VC PMI均值上方，主導趨勢仍將保持上升。

從策略角度來看，當前環境更適合採取「逢低買進」的策略。交易者可以考慮在4681美元和4632美元附近的支撐區域逐步建倉，同時嚴格控制資金並設置最大止損位。獲利回吐區域仍集中在4810美元至4937美元之間。

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