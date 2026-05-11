營運大變身！ 鈺創：Q1獲利飆上歷史新高

鈺創董事長盧超群。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕全球記憶體產業再現榮景，IC設計廠鈺創（5351）營運大變身，鈺創公布第一季合併財務報告，第一季合併營業收入為27.35億元，年增336%，季增71%。第一季歸屬於母公司稅後淨利為6.14億元，創下單季歷史新高，稅後每股盈餘1.88元；鈺創4月合併營收13.33億元，創單月歷史新高，月增20.91%，年增達417.06%，累積前4月合併營收40.68億元，年增359.74%。

鈺創董事長盧超群為半導體業界的重量級人物，AI（人工智慧）浪潮全面來襲，盧超群親自督軍，傾集團之力，全面擁抱AI市場，鈺創以業界領先之姿，已成功打入機器人、無人機、智慧工廠、智慧醫療、智慧家庭等相關供應鏈，以賦能AI的創新技術與邊緣AI解決方案打造全方位AI生態系。

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盧超群先前指出，全球半導體產業擴張速度超乎預期，原訂2030年達到1兆美元產值將提早到2028年達成，AI絕無泡沫化疑慮，邊緣AI應用持續落地，至於記憶體使用量因AI應用而大增，一顆HBM就需要使用約20顆DRAM，需求相當可觀，供需結構嚴重失衡，現在記憶體終於回到它應有的價值。

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