中東戰爭重創伊朗經濟！百萬工作消失 失業人口上看200萬人

與美國和以色列的戰爭讓伊朗原本已殘破的經濟雪上加霜，估計這場戰爭已造成伊朗100萬份工作消失，直接和間接失業人數達200萬人。（法新社）

〔編譯盧永山／綜合報導〕《紐約時報》報導，與美國和以色列的戰爭讓伊朗原本已殘破的經濟雪上加霜，伊朗政府在開戰後切斷網路服務，讓企業的經營更陷入困境，被迫進行大幅裁員。根據伊朗官員估計，這場戰爭已造成100萬份工作消失，直接和間接失業人數達200萬人。

在戰爭期間，美國和以色列襲擊了伊朗生產關鍵原料的工業據點和重要基礎設施。自4月8日與伊朗達成停火2週的協議後，美國對伊朗港口實施的封鎖措施，切斷了伊朗大部分的石油出口，並干擾了其他商品的進口，這些都使伊朗企業飽受壓力。

請繼續往下閱讀...

伊朗電子商務公司Kamva創辦人法努德（Hadi Farnoud）4月在其X帳號宣布，公司將永遠關閉。他說：「在歷經2次戰爭和幾個月的網路中斷後，我們再也無法繞過這場危機了。這一次，我們真的無法繼續下去了。」

據伊朗Tasnim通訊社報導，伊朗官員默罕瑪迪（Gholamhossein Mohammadi）估計，這場戰爭已造成100萬份工作消失，直接和間接失業人數達200萬人。伊朗新聞網站Asr Iran報導，伊朗1家求職平台指出，光在4月25日當天，上傳至該網站的求職履歷數量創下 31.8 萬筆的紀錄，比之前的紀錄高出 50%。

早在戰爭爆發前，伊朗經濟就因多年的制裁、根深蒂固的腐敗和管理不當而陷入困境，而不斷貶值的伊朗貨幣里亞爾（Rial）也削弱伊朗人的購買力。

伊朗伊斯法罕（Isfahan）的經濟學家哈萊吉（Amir H. Khaleghi）表示：「一個難以因應的經濟問題漩渦已經形成，而且情況還不斷惡化，戰前伊朗經濟狀況已經非常糟糕，面臨一系列巨大的危機。」

在工業部門，導致大量裁員的直接原因是原料短缺。美國和以色列對伊朗發動空襲期間，伊朗主要的石化和鋼鐵廠遭到攻擊，相關產業的原料供應被切斷。此外，美國封鎖伊朗也阻礙了進口。

伊朗數位產業曾是該國經濟潛力的象徵，但因政府實施的嚴厲網路封鎖，該產業也遭到重創。伊朗科技產業遊說團體負責人估計，網路中斷每天對伊朗造成的高達8000萬美元（新台幣25.1億元）的直接和間接損失。

對美國總統川普政府而言，伊朗嚴峻的經濟困境是其迫使德黑蘭當局屈服戰略的一環。川普本月稍早受訪表示：「我希望伊朗失敗，你們知道為什麼嗎？因為我想贏。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法