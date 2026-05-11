群創首季本業獲利轉正，Q2審慎樂觀。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕群創（3481）董事會通過首季財報，第一季受惠於品牌客戶提前拉貨，營收成長17.5%，帶動毛利率回升至雙位數，本業也順利轉虧為盈，稅後盈餘17.9億元，每股稅後盈餘0.2元。

群創表示，第一季雖然適逢春節長假，但在本年運動賽事及記憶體漲價預期心理的帶動下，品牌客戶提前拉貨趨勢顯著。受此激勵，首季營收季增17.5%至666億元；毛利率與EBITDA利益率亦分別同步增長到14.4%及14.1%，帶動本期淨利轉正。未來，公司將持續透過產能優化與多元化佈局策略，確保整體營運穩健。

請繼續往下閱讀...

展望2026年第二季，即便全球宏觀經濟仍具不確定性，但受惠於首季拉貨動能的延續，預期面板需求將維持「審慎樂觀」態勢。公司將靈活調整產品組合以應對市場波動，並持續推動「雙軌轉型」策略，深耕非顯示器領域之多元發展。期盼在首季回溫的基礎上，帶動全年經營績效穩健成長。

群創預估第二季非顯示器領域營收持平，商用顯示器有低個位數下滑、消費性顯示器則估有低個位數成長。

群創第一季合併營收666億元，營業淨利15.0億元，稅後盈餘17.9億元，每股盈餘0.2元。折舊及攤銷79億元，資本支出為28億元。

第一季營收以產品應用別區分，車用產品為42%、電視為25%、手機及商用產品為17%、可攜式電腦為13%、桌上型螢幕為3%；顯示器領域群及非顯示器領域群營收佔比為56%及44%，其中顯示器領域群區分消費性顯示器及商用顯示器營收佔比43%及13%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法