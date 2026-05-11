國發會融保機制兩大創新減輕銀行負擔 中信銀等15家有意參與

國發會主委葉俊顯返台今向媒體說明融資保證機制的執行進度。（圖由國發會提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕關於台美協議中2500億美元的政府信用擔保，國發會已正式規劃「支持企業投資美國融資保證機制」，並預計於五月底啟動。國發會主委葉俊顯對此表示，目前已有包含八大公股行庫及中信銀行在內的15家銀行表達參與意願，根據經濟部掌握的資料，目前有意赴美投資的廠商申請總額初估約落在340億至350億美元之間。

葉俊顯日前與經濟部部長龔明鑫共同組團赴美，出席由美國商務部於華府主辦的選擇美國投資高峰會，行程中亦特別前往亞利桑那州視察台積電建廠預定地，並拜會州政府相關單位。隨後代表團轉往華府，與美方高階官員及重要智庫就人工智慧高科技自主與經濟安全韌性進行深度交流。

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葉俊顯返台後於今日向媒體詳細說明融資保證機制的執行進度，國發會規劃分5期推動，首期規劃12億美元，依照成數與倍數換算，預計可承作高達500億美元的融資額度，若第1期額度使用超過80%，政府將自動商討啟動第2期，以引導國內資金有序地投資美國。

針對銀行端的參與情況，葉俊顯透露目前有八大公股行庫及包含中信銀在內的七家民營銀行表達意願，原本第1期預計由國發基金出資8億、銀行出資4億，但目前看來銀行端的出資比例會超過原定數額，資金籌措非常順利。此外，有外商銀行詢問若在台僅有分公司而非子公司是否能參與，葉俊顯回應可經由與其他簽約銀行搭配並私下簽訂契約來分配資金。

葉俊顯特別指出，此次的支持企業投資美國融資保證機制與過往機制有兩大不同之處，首先是參與銀行的保證專款不需要一次到位，初期僅需繳納1/5，待後續收到實際融資案申請後再逐步補足餘額，此舉能大幅降低銀行的資金成本。其次，該機制不再採取大鍋飯方式，以往若有單一融資案發生問題，所有參與銀行都需共同分擔賠付，現在則改由承作該案的銀行自行負擔，這種設計讓民間銀行感到更為合理且公平，進而加強了參與意願。

在企業端需求方面，除了目前已知的350億美元意願額度外，電電公會等產業團體也私下詢問相關事宜。葉俊顯說明，融保機制的設計原則是提供有意赴美投資的企業一個籌資管道，民間銀行和企業的參與意願也反映對美投資並非僅由政府帶動，企業本身是有需求，對銀行端來講也是很正面的事情。詳細的參與銀行名單，因尚在收件期且需經各銀行董事會通過，國發會將於後續擇期正式公布。

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