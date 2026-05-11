優群金價壓力逐季下降 佈局AI高速連接器新引擎

優群總經理劉興義（右起）、財務長范玉真今天在法說會看好公司營運展望，全年營收可望年增10%至15%。（圖取自優群線上法說會直播）

〔記者方韋傑／台北報導〕連接器廠優群（3217）總經理劉興義今天在法說會表示，雖然金價與原物料成本維持高檔，對毛利率仍有壓力，但在產品組合升級、高階連接器放量及AI伺服器新架構布局帶動下，今年營收目標仍維持年增10%至15%，即使全年毛利率衰退幅度控制在4%以內，淨利仍有機會優於去年水準，顯示獲利韌性仍在。

劉興義說，今年上半年營運預估為低個位數成長，下半年則可望轉為雙位數增長，全年展望維持不變。關於4月營收3.17億元，月減10.5%、年減13.3%，主要是受到中系筆電龍頭廠五一長假加班生產放緩影響，不過該客戶對於第二季與全年需求的預估值持續上修，需求可望呈現逐月回升。

請繼續往下閱讀...

在毛利率方面，優群第一季毛利率為48.93%，雖較去年同期下滑，但優於原先預期。財務長范玉真指出，金、塑膠與銅等原料價格上漲確實帶來壓力，但透過自動化投入、製程優化、部分產品漲價與匯率因素，已抵銷部分衝擊。由於材料備料週期約90至120天，金價影響將遞延反映，公司預期第二季毛利率將與第一季相近，力拚2026年減幅度控制在4個百分點以內。

不過，劉興義強調，今年營收若能維持10%至15%成長，加上產品組合持續改善，只要毛利率下滑幅度在4%內，全年淨利仍有機會超越去年表現。公司目前也已針對部分低毛利產品與客戶進行價格調整，限縮原有優惠幅度，藉此穩定獲利能力。

關於AI與高速傳輸相關布局，劉興義表示，SOCAMM2連接器架構已納入協會標準，未來將成為伺服器記憶體的重要型態之一。目前輝達（NVIDIA）初期已包下大部分產能，導致其他伺服器廠初期較難放量，但公司已與兩家台灣EMS廠商進行產品測試，並持續爭取切入供應鏈機會。

優群指出，目前SOCAMM2連接器主要由安費諾、嘉澤（3533）、鴻海（2317）等廠商參與供應，公司則等待後續導入機會，爭取成為第四供應商，提升輝達供應鏈韌性，隨著AI伺服器記憶體架構逐步升級，SOCAMM2有望成為未來高速傳輸的重要發展趨勢之一。

除AI伺服器外，優群今年另一項成長動能來自CAM/LGA Socket新產品線，此類產品原先預估全年營收占比約5%，目前有機會提升至8%，部分客戶機種已開始量產，單月訂單量更從原本5K至10K，大幅增加至60K至70K。

優群並指出，中系筆電龍頭廠的高階機種已全面導入CAM/LGA Socket，HP也開始規劃導入相關產品，預期隨著高階筆電與高速運算需求增加，CAMM、CAMM2與DDR6等新世代架構可望成為公司2027年重要成長動能。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法