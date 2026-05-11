瞄準千億綠電商機！天能綠電強勢掛牌上櫃、訂單看到三年後

瞄準千億綠電商機！天能綠電強勢掛牌上櫃、訂單看到3年後。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕瞄準千億綠電商機，天能綠電（7842）今（11）日以每股承銷價108元正式掛牌上櫃，資本額1.83億元，總經理唐亞聖指出，天能綠電已掌握綠電需求爆發契機，累計簽署轉供合約達341億度電，其中逾九成為10年以上長期合約，訂單已經看到三年後，更預期今年底合約規模將進一步擴大至400億度以上。

天能綠電2025年營收達22.85億元、年增123%，稅後淨利0.6億元、年增137%，每股稅後盈餘（EPS）4.01元，營收與獲利雙雙創下歷史新高，去年綠電交易量近4.2億度，領先國內民營售電業者；今年第一季營收達7.22億元、年增86.9%，稅後淨利0.2億元、年增48%，每股稅後盈餘（EPS）1.33元，單季營收、獲利與EPS同步改寫歷史新高。

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天能綠電董事長廖福生致詞時指出，在AI帶動高耗能需求下，「電力即競爭力」成為關鍵，未來天能綠電將攜手母公司雲豹能源，整合集團資源強化綠電供應與服務能力，成為企業淨零轉型的重要後盾；唐亞聖表示，目前企業選擇綠電合作夥伴已不只看價格，更重視交易平台的「履約能力」。在全台超過120家售電業者競爭下，市場決勝關鍵在於「速度」與「履約能力」。

而天能綠電已掌握綠電需求爆發契機，累計簽署轉供合約達341億度電，其中逾九成為10年以上長期合約，帶來穩定且可預期的收入來源，未來2至3年訂單能見度高，並預期今年底合約規模將進一步擴大至400億度以上；目前已協助約60家企業完成綠電轉供，客戶橫跨半導體、電子、金融及零售產業，包括美光、日月光、中華電信、玉山金控、京元電子等指標企業，其中半導體與電子製造業占比達四成，市場滲透力強勁。

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