台積電被拋售是「市場本能反應」專家指擁有「難敵的優勢」

分析師和專家指出，台積電基本面還是相當好。（示意圖，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕週一（11日）台股開盤後不久，台積電股價便面臨下行壓力，終場下跌55元、跌幅2.40%，至新台幣2235元。主要原因來自外媒報導稱蘋果正考慮將部分訂單從台積電轉移到英特爾，引發了拋售潮，導致台積電股價承壓。

分析師和專家指出，拋售台積電只是對英特爾和蘋果訂單新聞報導的「本能反應」，台積電基本面還是相當好；而英特爾和三星的晶片良率能源效率仍落後於台積電，難以滿足客戶嚴格的商業要求。

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美媒體《華爾街日報》的一篇報導稱蘋果和英特爾已達成初步協議，後者將為蘋果設備生產一些晶片。分析師表示，儘管如此，但台積電仍有望繼續受益於其穩健的基本面，因為它在高端製程開發方面保持著領先於同行的優勢。

兆豐投顧（Mega International Investment Services）專業副總經理黃國偉表示，「拋售台積電是對日前英特爾和蘋果合作相關報導的本能反應」。

產業學者專家認為，儘管蘋果正在尋求其他製造合作夥伴，但英特爾不太可能在不久的將來取代台積電成為蘋果的主要晶片供應商。

根據中央社報導，台灣經濟研究院經濟學家劉佩真表示，台積電的扇出型整合晶圓級封裝技術和晶片疊晶圓疊基板先進封裝技術，對於蘋果M系列和A系列晶片的性能優勢至關重要。

劉佩真表示，在同等製程下，三星和英特爾的晶片良率和能源效率仍落後於台積電，難以滿足蘋果嚴格的商業要求。她指出，蘋果與台積電的長期技術合作已經實現了競爭對手難以企及的高度整合。

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