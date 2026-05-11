四大會計師事務所搶人 審計部門平均調薪上看12％

勤業眾信今宣布，審計與確信服務同仁平均調薪不低於10%，優秀同仁調薪幅度更可超過20%。（勤業眾信提供）

首次上稿 16:09

更新時間 17:25

〔記者鄭琪芳／台北報導〕四大會計師事務所加薪搶才！資誠率先宣布調升社會新鮮人起薪，審計部門年度調薪平均幅度可達9%。KPMG安侯建業表示，7月起審計部門新鮮人起薪調高2000元，預估審計部門平均調薪可望超過12%。安永宣布，7月起新鮮人不分業務線起薪均調高2000元，審計部門年度調薪幅度平均可達12%。勤業眾信也表示，審計與確信服務同仁平均調薪不低於10%，優秀同仁調薪幅度更可超過20%。

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KPMG安侯建業表示，7月起加入審計部門的新鮮人起薪調高2000元；至於現職同仁及其他新進的人才，將檢視物價通膨、市場整體薪酬水平及各職級表現及平均薪酬狀況，做為薪資架構及薪酬策略調整的依據，持續優化年度調薪幅度及績效獎金制度，進一步提升整體薪酬競爭力；預估今年審計部門平均調薪幅度會較往年顯著提升，預計可望超過12%，對於表現優異的同仁，工作2~3年後甚至有望突破百萬年薪，以落實重視人才及員工照顧的核心精神。

安永聯合會計師事務所也宣布，持續強化人才投資與留任策略，7月起所有新鮮人不分業務線，起薪均調高2000元；審計服務部門的年度調薪幅度平均預期可達12%，將顯著超越往年，展現對未來人才的高度重視與投資。此外，安永將全面檢視並優化薪酬結構，結合市場趨勢、物價變動及員工績效，確保薪資體系具備高度競爭力與公平性，為所有同仁打造更具吸引力的報酬環境。

勤業眾信表示，審計與確信服務同仁，今年整體平均調薪幅度不低於10%；且施彈性升遷與高績效調薪制度，對具潛力與高績效的優秀同仁，調薪幅度更可超過20%，展現對頂尖人才的實質重視，並提供不受年資限制的加速晉升機會。此外，因應人才市場變化與新世代期待，調升社會新鮮人起薪5%，持續透過具競爭力的起薪與多元彈性的職場環境，延攬優質新血加入。

勤業眾信表示，今年更在三大面向強化人才培育，首先是大量投入AI與數位人才培養，持續加大資訊平台投資與積極導入AI應用，提供數據分析及數位工具培訓以強化同仁未來關鍵能力。其次，率先強化「審計與顧問雙向職涯發展」機制，讓同仁在累積紮實審計專業之餘，能參與數位轉型、ESG及風險管理等多元顧問專案。第三是藉由全球Mobility國際發展計畫，同仁更有機會參與海外派駐或跨國專案，拓展國際視野，打造多元職涯路徑。

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