揭露保險黃牛套路 台產：保險理賠無須支付額外抽成

台產提醒民眾勿輕信保險黃牛。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕台灣步入高齡化社會，產險業者觀察，愈來愈多「保險黃牛」徘徊於醫院或事故現場，利用長者發生交通意外時的慌亂心理，以「代辦強制險理賠」或「爭取更高補償金」為名，誘騙長者簽下不平等合約，並抽取高達30%至50%的酬金，提醒正規的保險理賠，完全無須支付額外抽成。

台灣產險有感於高齡長者經濟安全的重要性，日前與華山基金會合作，針對新莊地區65歲以上的女性長者，舉辦金融教育講座，特別鎖定長者的交通安全防護意識，以及防止金融詐騙。

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台產指出，保險黃牛常徘徊於醫院或事故現場，利用長者發生交通意外時的慌亂心理，告知長者可「代辦強制險理賠」，並且能夠「爭取更高補償金」，但必須簽訂合約，最後竟要抽取高達理賠金額30%至50%的報酬。

台產提醒，發生車禍時應優先報警並撥打保險公司專線，由於強制險理賠是法律保障的權利，透過保險公司專業管道申請，程序透明且無需支付額外抽成，呼籲切勿輕信現場不明人士的理賠承諾，提醒長輩「理賠申請不求人」。

此外，詐騙手法不斷翻新，臺產提醒，近年常見的手法，包括假冒親友借錢、虛擬投資陷阱等套路。叮嚀需掌握「一聽、二掛、三查證」的黃金原則，只要涉及「匯款」、「操作ATM」、「提供存摺密碼」或「保證獲利」的陌生來電內容，務必保持冷靜，先掛斷電話再行求證。有疑問就撥打165反詐騙諮詢專線，或撥打110報案，才可確保大家的退休金與養老財產不被非法之徒騙光。

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