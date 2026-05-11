保護外匯存底！莫迪呼籲印度民眾不要購買黃金

印度總理莫迪（Narendra Modi）。（法新社）



〔財經頻道／綜合報導〕印度總理莫迪（Narendra Modi）週日（10日）呼籲印度民眾，未來至少1年內避免購買黃金珠寶，希望藉此降低黃金進口支出、維持外匯存底。

莫迪週日表示，1年之內，不論任何場合，民眾都應避免購買黃金飾品，同時也應減少燃料消耗及非必要海外旅行。他指出，印度每年耗費大量資金進口黃金，因此有必要抑制非必要消費。

分析認為，中東戰事與能源供應緊張，正進一步擴大印度貿易逆差，並對盧比匯率造成壓力。作為全球第2大黃金進口國，印度的黃金進口規模僅次於石油，是影響外匯支出的重要因素之一。

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不過，印度民眾是否會聽從莫迪建議減少購買黃金，仍有待觀察。因為黃金長期深植於印度社會文化之中，許多印度民眾視其為保值與儲蓄方式，而在婚禮與節慶期間購買黃金更被認為象徵吉祥與富足。

受莫迪相關言論影響，印度珠寶類股週一（11日）普遍走低。印度最大的珠寶商泰坦公司（Titan Company）週一股價一度下跌6.6%；森科黃金（Senco Gold）與卡利揚珠寶（Kalyan Jewellers India）也分別重挫10.8%與9.5%。

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