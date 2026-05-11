破產不是意外！理財專家勸「10大錯誤」千萬別踩 恐毀掉未來

專家揭最常犯的10個理財錯誤常讓人破產。（本報資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國知名理財專家Dave Ramsey認為，許多人之所以始終擺脫不了「月光族」生活，不一定是因為收入太低，而是因為長期錯誤的金錢習慣。他強調，理財的核心不是投資技巧，而是「行為模式」。如果財務習慣出了問題，再好的投資策略也救不了你。以下是Dave Ramsey點名、最容易讓人持續陷入財務困境的10大錯誤，恐怕讓你破產。

1.沒有預算的生活：Ramsey認為，不做預算是最嚴重的財務問題之一。他經常引用一句話「預算，是告訴錢該去哪裡，而不是事後才問錢跑去哪裡。」如果沒有明確規劃，訂閱、外送、衝動購物等小額支出會不知不覺累積，最後造成現金流失控。

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2.過度依賴信用卡：Ramsey對信用卡立場非常強硬，認為信用卡本質上就是債務工具。他指出，許多人刷卡時比用現金更容易過度消費，因為刷卡會讓人與「花錢的痛感」產生距離。

3.沒有緊急預備金：突發支出無法避免，但若完全沒有存款，小問題也可能變成財務危機。無論是修車、醫療費還是家電故障，都可能迫使人再次借貸。Ramsey建議，先快速存下緊急金，再逐步建立3到6個月生活費。

4.花得比賺得多：隨收入增加而同步提高生活水平，是許多人無法變有錢的原因。Ramsey認為，真正創造財富的關鍵不是收入，而是「剩餘空間」。如果薪水提高、支出也同步提高，那麼永遠無法累積財富。

5.忽視小額債務：許多人因債務壓力過大，乾脆選擇逃避。Ramsey提倡「債務雪球法」，也就是先清償最小筆債務，透過快速成功建立心理動力。他認為，理財80%是行為，只有20%是知識。

6.認為投資能解決一切：Ramsey反對一邊負債、一邊積極投資。他認為，如果債務問題沒有解決，再高的投資報酬也很難真正累積財富。

7.沒有固定存錢：很多人習慣「有剩再存」，但Ramsey認為，存錢應該像繳帳單一樣優先處理，而不是最後才考慮。他建議透過自動轉帳強迫儲蓄，建立長期安全感。

8.衝動消費：Ramsey認為，衝動購物是最容易悄悄摧毀財務的行為之一。他建議，在購物前設置冷靜期，避免因情緒或當下慾望亂花錢。

9.過度和別人比較：許多人拼命追求與他人相同的生活方式，導致財務壓力越來越大。Ramsey提醒，看起來光鮮亮麗的人，背後可能其實背負大量債務。

10.把理財當成數學題：Ramsey認為，很多人過度追求投資技巧、副業與理財工具，卻忽略真正決定財務狀況的，其實是每天的習慣。他強調，預算、儲蓄與避免債務其實並不複雜，難的是長期維持紀律。

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