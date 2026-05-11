竣邦-KY受惠冬衣密集出貨 4月營收創單月新高

竣邦指出，公司在運動、戶外等機能性布料市場佈局效益持續發酵，整體營運動能良好。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕運動戶外機能性布料設計廠竣邦-KY（4442）4月營收2.14億元，月增29.6%、年增4.2％，創歷年單月新高水準，今年前4個月營收6.5億元、年增5.8％，同寫歷年新猷，管理層看好目前多家客戶專案開發量能大幅增加，未來隨著開發專案陸續轉換為實際下單階段，有望蓄積未來營運爆發力。

竣邦指出，公司在運動、戶外等機能性布料市場佈局效益持續發酵，整體營運動能良好，4月營收主要受惠戶外、滑雪領域冬季款進入密集出貨期，加上運動領域主力客戶訂單拉貨需求延續，以及新客戶專案訂單同步放量，進一步堆疊整體營運表現。由於近年持續深化多元應用領域佈局，並擴大與國際品牌客戶合作基礎，效益已逐步反映於目前整體接單表現上。

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竣邦提到，隨著健康意識抬頭、運動參與度提升，以及年輕族群對戶外活動與Athleisure（運動休閒）生活型態的偏好持續升溫，全球運動服飾市場需求仍維持穩健擴張趨勢，亦促使國際品牌客戶加快新品開發腳步，強化產品差異化與市場滲透率。

在此產業趨勢下，竣邦觀察，多家國際品牌大廠為提升市佔率與因應消費需求變化，近期在新專案開發力道上明顯增加，不僅要求產品具備更高機能性與舒適度，也更重視供應商在設計開發、快速打樣、彈性供應與品質穩定度等綜合能力。

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