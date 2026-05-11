是方結盟日本綠能資料中心 跨國佈局AIDC

是方電訊總經理劉耀元（左）與石狩再生能源資料中心專案負責人柳川直隆（右）共同簽約。（是方提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕是方電訊今日宣佈與日本北海道「石狩再生能源資料中心」正式簽署合作備忘錄。是方指出，是方的機房維運與全球聯外頻寬技術，搭配石狩綠能中心「100% 區域再生能源」優勢，共同打造亞洲AI算力走廊，啟動跨國AIDC新布局。

是方總經理劉耀元表示，透過本次簽署的合作備忘錄，雙方將建立三大合作項目，第一是打通台日數位走廊，也就是雙方將建立台北與石狩之間的超高速、低延遲直連網路，有效解決跨國邊緣運算的延遲問題。同時，將是方的智慧機房管理輸出，是方將引進通過 ISO 與 DCOS 國際驗證的高效能冷卻技術與智慧化託管經驗，協助石狩機房應對高密度AI伺服器的散熱與功耗挑戰。最後，則是區域綠能供應鏈佈局，協助企業在符合減碳法規的前提下，順利於日本市場佈署跨國AI服務節點。

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劉耀元表示，日前是方董事會甫通過30億元的第四座「中科AIDC投資案」，而耗資182億日圓於今年四月落成的石狩再生能源資料中心則具備「100% 區域再生能源」供電優勢，初期容量15MW，未來並規劃擴展至300MW，強強聯手勢必成為亞洲最具代表性的綠色算力走廊。

石狩再生能源資料中心專案負責人柳川直隆（Flower Communications社長）指出，該中心由日本東急不動產、Flower Communications 及 Agility Asset Advisers 共同營運，並獲得日本總務省補助支持，其核心願景是建立總容量達 300MW 的「北海道數據中心園區」，成為亞洲規模最大的綠色算力重鎮。

劉耀元說，隨著AI與高效能運算需求爆發，企業對於資料中心的要求已不僅止於速度，此次雙方合作的核心在於結合兩地優勢，建構一條高品質的數位走廊。透過超高速網路串聯台北與北海道，企業客戶將能享受更穩定、低延遲的資訊傳輸服務。此外，是方也將進一步研議北海道石狩市的純綠能區域，利用當地的再生能源環境，協助企業在邁向「數位轉型」的同時，也能達成「綠色轉型」的環保目標。

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