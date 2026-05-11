台電帳單「由藍轉綠」？台電釋疑：適逢80週年紀念版

台電澄清，實際上台電原本就有綠色等不同顏色帳單版本，藍色為一般民生用戶，而綠色是欠繳帳單或臨時用電戶等，而網友熱議的藍綠色版本是台電今年適逢80週年的紀念版。（台電提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕網友收到台電電費帳單，發現帳單顏色由原本的藍色變綠了，網路熱議質疑是政治操作。對此，台電澄清，實際上台電原本就有綠色等不同顏色帳單版本，藍色為一般民生用戶，而綠色是欠繳帳單或臨時用電戶等，而網友熱議的藍綠色版本是台電今年適逢80週年的紀念版。

台電表示，近期台電企業識別設計更新案備受討論，拿下該設計標案的設計師聶永真過去曾為知名歌手張惠妹、蔡依林、周杰倫等人設計專輯包裝而成名，同時也是國際平面設計聯盟首位台灣會員，但近期因協助台電更新企業識別引起關注，但其實網友也有翻出聶永真的合作案橫跨不同縣市政黨，包含台中綠美圖、彰化台灣設計展、台北當代藝術館等，卻僅因台電一案被大力關注。

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針對網友熱議近期電費帳單顏色「由藍轉綠」，台電說明，實際上台電帳單本來就有綠色等不同顏色版本，既有綠色是欠繳帳單或臨時用電戶等，藍色為一般民生用戶、紫色為高壓大用戶、紅橘色為銀行代繳用戶、黃色為再生能源用戶。

針對網友關注5月起的新色，台電表示，台電今年度80週年代表的藍綠色版本，與民眾一同見證台電走過80年穩定供電歷史歲月。

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