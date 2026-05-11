旅展熱搜暴增22％！暑假不只東京大阪「這些城市」意外爆紅

Klook指出，此次線上旅展預期以日韓短程及日本二三線城市最熱門。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕隨著國際油價與燃油附加費攀升，出國旅遊成本居高不下，不少精打細算的旅客已提前鎖定旅展優惠。

旅遊體驗平台Klook表示，根據Google搜尋趨勢觀察，今年3月「旅展優惠」相關關鍵字搜尋量，已較去年同期成長22%，顯示消費者對優惠促銷的關注度提前升溫，也更加期待暑假前的限時折扣活動。

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看準這波旅遊需求，Klook宣布將於5月15日至6月14日推出為期一個月的線上旅展，祭出「天天折千」、「週週買1送1」、「樂園加飯店最高折2千」等優惠，更推出「全球迪士尼夢幻輪盤」，最大獎直接送出「新加坡迪士尼郵輪」免費旅程，希望搶攻暑假出遊商機。

Klook分析，今年旅展預計仍以日韓短程旅遊最受歡迎，尤其是釜山、沖繩、福岡等飛行時間約2小時的熱門城市最具吸引力。此外，日本二、三線城市如熊本、青森的關注度也持續升高，反映旅客開始尋求更具深度與差異化的旅行體驗。

另一方面，歐美等中長程旅遊市場也逐漸回溫，不少旅客已提前規劃下半年行程。不過，相較以往，消費者如今更偏好具備「可退改」彈性，或附有中文導遊服務的一日遊商品，希望在長途旅行中兼顧便利性與風險控管。

此次線上旅展中，「天天折千」活動將於每日限量發送最高現折1000元優惠碼，適用於全站商品，包括飯店、樂園、交通等皆可使用，讓旅客可先鎖定高單價商品，再依需求靈活安排暑假行程。

另外，「週週買1送1」則於每週一上午11點限時開搶，涵蓋多項熱門旅遊商品，包括各地環球影城與迪士尼樂園、沖繩美麗海水族館，以及近期新開幕楓之谷主題區的首爾樂天世界等。其中，Klook獨家推出的豪華版東京樂享周遊券，也主打一次暢玩東京6大景點，內容包含東京哈利波特製片廠之旅與teamLab等人氣行程。

針對暑假親子與樂園旅遊熱潮，Klook也加碼推出「樂園加飯店最高折2千」優惠。活動期間輸入指定優惠碼後，樂園或景點門票可享95折、最高折抵1000元；完成訂單後，再加送飯店95折優惠碼，最高可再折1000元，等於一次省下最多2000元。

除了折扣優惠外，即日起至6月14日，旅客還可參加「全球迪士尼夢幻輪盤」抽獎活動，天天都能參加、累積越多次中獎機率越高，最大獎為新加坡迪士尼郵輪，其餘還包括全球迪士尼門票5折券及迪士尼周邊商品等，為暑假旅遊增添更多驚喜。

此外，線上旅展期間若使用玉山銀行Unicard付款，最高還可再享16.5%回饋，搭配平台折扣再省一波。

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