承億酒店董事長戴淑玲悼念戴俊郎：一直走在前面的人

承億集團董事長戴俊郎因病離世。（承億集團提供）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕承億集團創辦人兼董事長戴俊郎9日因腦溢血離世，其胞姊、承億酒店董事長戴淑玲今寫給集團全體員工的一封信內容曝光，戴淑玲悼念胞弟戴俊郎不只是董事長，對承億而言，更像是一位「始終走在最前面的人」，因他的信念，將許多不可能的事情一步一步被實現，這份信念不會因他離開而停止，承億集團經營團隊與主管，將承繼其精神與意志，穩定帶領公司前行。

戴淑玲在寫給集團同仁與夥伴的信中指出，承億集團創辦人兼董事長戴俊郎從嘉義起步，用一生相信土地、文化、台灣能長出屬於自己的美學與價值。

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他創立承億集團不只是為了經營企業，是希望透過建築、飯店與藝術，讓更多人重新看見這片土地的溫度與故事。建設事業上，堅持一棟建築不只是空間商品，而應是能與城市共存、與生活對話的作品；飯店事業上，他相信旅宿不只是住宿，而是一種文化體驗與人情交流，希望每位旅人能在承億感受到台灣的熱情與美感；藝術文創事業上，他長年投入文化、策展與藝術推廣，期待企業不只創造營收，也成為支持文化與創作的力量。

一路走來，她親眼見證弟弟的堅持與投入，許多困難時刻，總比任何人更早思考未來，留下的不只是企業，更是關於土地、文化與理想的信念，這份信念不會因他離開而停止，集團各事業體營運皆維持穩定正常，集團經營團隊與全體主管，將共同承繼創辦人的精神與意志，帶領公司持續前行。

戴淑玲信中感謝弟弟說，「謝謝您，留下相信土地與文化的勇氣」，這也將成為承億未來繼續前進的重要力量。未來的路，也許比過去更不容易，但她相信，只要仍記得當初為何出發，承億一路走來珍惜的價值與初心，就能守住這份得來不易的文化與品牌。

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