AI下一戰是機器人？台灣憑「2大優勢」卡位全球供應鏈

服務型人形機器人正快速擴展至零售、娛樂與生活服務等多元場景，服務應用也由單一應用走向平台化與商模創新。（下載自PEXELS）

〔記者邱巧貞／台北報導〕面對全球物理AI浪潮，台灣憑藉成熟的精密機械與半導體供應鏈，正逐步建立在人形機器人關鍵零組件市場的競爭優勢。資策會產業情報研究所（MIC）指出，台灣正從技術探索階段邁向實際落地應用，並逐漸形成完整的人形機器人生態系。

由於人形機器人需大量配置旋轉與線性驅動器，減速器、滾珠螺桿與伺服馬達等高價值零件，已成為整體成本結構中的關鍵。MIC指出，包括上銀、盟英在諧波減速器領域，以及台灣精銳、宇隆等企業在行星減速器市場，皆具備高精度與低背隙製造能力，可支援精密組裝等高階應用。

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此外，上銀、銀泰、全球傳動等業者，在滾珠與滾柱螺桿技術上，也處於全球領先地位，能提供穩定且高精度的直線運動控制。在動力系統方面，東元、台達電與士林電機等企業，也具備大規模生產伺服馬達與驅動器的能力，可支援人形機器人對高效率動力輸出的需求。

除了機械系統外，物理AI時代下，機器人產業的競爭核心也逐漸轉向「大腦」能力，而台灣在AI晶片與運算平台的優勢，正成為切入市場的重要基礎。

MIC指出，台灣擁有全球領先的半導體製造能力，包括台積電在先進製程上的優勢，以及聯發科、瑞昱等IC設計業者提供的AI晶片解決方案，都可支援人形機器人所需的高效能運算需求。另一方面，研華、凌華、新漢等工業電腦業者，也在邊緣運算平台與工業控制器領域累積深厚實力，可支撐VLA（視覺－語言－行動）模型等複雜AI系統於本地端運行。

在感測模組與電源系統方面，台灣同樣具備完整供應鏈優勢。包括大立光、亞光等業者，在相機模組、鏡頭與感測元件領域擁有成熟技術，可為人形機器人提供高靈敏度的視覺感知能力；而台達電、新普等企業，則能提供高品質電池組與電池管理系統，滿足人形機器人對高電壓與長續航力的需求。

MIC認為，除了零組件供應能力外，台灣更大的優勢在於高度分工且具韌性的產業生態系，以及靈活的模組化整合能力。未來台灣業者可聚焦於高潔淨、高精度與高安全性的「精密自動化」利基市場。

此外，透過建構可擴充的模組化控制平台，支援多品牌與跨系統整合，台灣廠商也有機會提升在國際供應鏈中的話語權。

資策會MIC資深產業分析師盧冠芸也點出，台灣應發展利基的專用型應用，讓機器人快速實現商業利益。例如，相較於追求「穿針引線」等高難度精密動作，部分場域更適合聚焦於取放、搬運與分揀等基礎作業；在物流分揀情境中，二指夾爪不僅成本較低，也比五指靈巧手更具耐用性與維護效率。此外，在部分應用場景下，輪式底盤相較雙足人形設計，也具備更高穩定性與成本效益，有助於加速商業化落地。

整體而言，MIC指出，台灣最大的優勢在於「橫向分工」形成的產業韌性，未來產業的競爭關鍵，將在於如何嵌進入全球市場與供應鏈，台廠應持續透過策略聯盟、場域合作與平台接軌，從供應鏈角色升級為生態系的要角。

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