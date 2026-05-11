看到台積電車尾燈了！三星2奈米客戶浮出

隨著全球AI與高效能運算需求持續升溫，台積電2奈米訂單一路排到2028年，各大晶片設計公司開始尋求三星（見圖）作為代工合作夥伴。。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕知名爆料人Jukan剛剛援引Daishin Securities的消息稱，三星可能已經贏得2奈米筆記型電腦CPU的新訂單。雖然Daishin只提到「北美無晶圓廠客戶」，但Jukan後來推測「看起來像是超微」。

wccftech報導，由於台積電的先進製程產能已飽和至2028年，三星似乎是超微在Venice和Verano CPU計畫發布日期前實現足夠產量的最佳替代方案。此外，超微可能還希望透過這項合作協議，優先獲得三星生產的極其珍貴的DRAM記憶體。

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日前根據韓媒EDaily報導，超微長期仰賴台積電生產CPU與高階晶片，但在供應吃緊情況下，產能分配壓力浮現，超微執行長蘇姿丰3月曾前往南韓，參觀三星電子位於平澤的晶圓代工廠，雙方並就2奈米晶片合作進行討論，相關結果將於近期公布。

隨著全球AI與高效能運算需求持續升溫，台積電2奈米訂單一路排到2028年。在輝達、蘋果、特斯拉等科技巨頭積極搶單的情況下，市場對先進晶片的需求遠超供給，各大晶片設計公司開始尋求三星作為代工合作夥伴。

早前媒體報導，高通及特斯拉正評估將2奈米訂單轉向三星。然而，三星目前仍卡在良率問題，離客戶期望標準仍有一段落差，似乎還看不到台積電車尾燈，如果超微採用三星2奈米產品，將提振三星士氣。





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