焦點股》元太：擺脫「法會」陰霾 法人高喊325元

元太擺脫「法會」陰霾，股價鎖漲停（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕電子紙大廠元太（8069）上週法說會報喜，獲法人認可，多家本土法人以及外資機構連夜調升元太今年獲利展望以及目標價，也帶動元太今日股價強勢鎖住漲停板。

過去元太因管理階層言論過於保守，常常法說會後變成「法會」，李政昊在上週五法說會甚至自我調侃「獲利創新高、股價在半山腰」，並表示，未來將會在資訊上更加透明。

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元太經營層展示溝通誠意，也得到法人回饋，有法人指出，此次明顯可感受管理層溝通誠意，對未來展望具體且正面，因此也獲得市場較正面的回饋。

目前市場普遍預估元太今年營收將有20-25%成長，全年毛利率上看58%，並有望賺進一個股本。至少已有三家本土法人在法說會後調升元太目標至200元以上，日系與美系外資亦上修投資評等，其中，一家美系外資並將元太目標價調升至325元。

法人認為，元太今年營收成長動能主要來自三大面向，一是電子貨架標籤（ESL），在美國新客戶與歐洲舊客戶汰舊換新需求帶動下，預期今年將有20%至30%成長；二是大尺寸數位看板需求快速攀升，元太新產線H5良率大幅改善；三是eReader與eNote在彩色化趨勢下高階產品需求穩健，預估成長約10%。

受惠於大尺寸新產線H5良率持續提升，抵銷原物料成本上漲壓力，元太首季毛利率攀升至59.65%，逼近6成新高水準。營業利益28.13億元、稅後純益27.84億元，雙雙寫下歷年同期新高，每股稅後盈餘（EPS）2.41元。

另，元太去年獲利突破百億元，全年歸屬母公司業主淨利達 105.15 億元，創下歷史新高，年成長 18.5%，EPS為 9.14 元，公司董事會已決議將配發每股5.9元現金股利，也刷新歷史紀錄。

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