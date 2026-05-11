AI下一波飆股在哪？華爾街揭：誰卡住「這關鍵」、誰就會暴漲

AI股為何漲不停？華爾街揭市場正在瘋搶「供應鏈瓶頸」產業。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕AI熱潮持續點燃美股行情，標普500與那斯達克不斷刷新歷史新高，而華爾街最近開始發現一件事：這波漲最兇的公司，其實都有同一個共同點 : 它們剛好卡在AI產業鏈最關鍵的「瓶頸」。

從GPU、CPU、HBM記憶體，到光通訊與資料傳輸，市場現在不再只是追逐「AI概念」，而是瘋狂追逐瓶頸。分析師直言，市場投資人最愛追逐瓶頸；簡單來說，就是「誰能卡住供應鏈，誰就暴漲」。

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過去幾年，AI熱潮最核心的瓶頸是NVIDIA Corporation的GPU。AI模型訓練大量依賴GPU算力，也讓輝達成為AI時代最大贏家。但隨著AI開始從聊天機器人進化成「代理式AI（Agentic AI）」，市場瓶頸也開始改變。

現在愈來愈多AI任務，需要長時間自主執行工作，而不只是回應簡單提示詞。這種新型AI工作負載，反而更依賴CPU處理能力。KeyBanc分析師文（John Vinh）指出，過去幾季開始出現新的需求驅動力「代理式AI工作負載」，這類任務其實更適合伺服器CPU，而非GPU。

這讓英特爾與AMD等CPU廠商股價持續逼近歷史高點，甚至連輝達都開始搶進CPU市場，今年3月推出Vera CPU，希望切入資料中心CPU大餅。對此，CFRA分析師Angelo Zino直言：「市場投資人最愛追逐瓶頸。」

而另一個更嚴重的瓶頸，則是AI記憶體。

隨著AI模型愈來愈龐大，高頻寬記憶體（HBM）需求全面爆炸，也讓整個記憶體產業進入史上最瘋狂階段。近期，美光股價近期創下歷史新高；三星電子的市值也重新站上1兆美元、SK 海力士股價也同樣創新高，包括Meta Platforms、微軟與蘋果等科技巨頭，都開始公開談論記憶體成本暴漲問題。

分析師認為，記憶體廠商如今已能與超大型雲端業者簽下長約，而這將徹底改變市場對記憶體股的估值方式。過去被視為景氣循環商品的DRAM與NAND，如今正在變成AI時代最關鍵的戰略資產。而HBM熱潮甚至已重塑整個半導體供應鏈。

這推動部分記憶體相關公司股價在今年內的累計漲幅超過400%，市場幾乎進入「見缺就漲」模式。除了晶片與記憶體之外，另一個被市場盯上的新瓶頸，是光通訊。

據報導，AI資料中心規模愈來愈大，傳統電訊號傳輸已開始面臨極限，產業正快速轉向利用光子傳輸資料。上週，輝達宣布與Corning Incorporated合作，並投資Coherent Corp.與Lumentum Holdings等光通訊公司，相關股價同步創高。

市場多頭認為，AI熱潮可能讓本輪科技牛市比過去任何一次都更長。尤其機器人、自主系統與AI代理模型，目前都還只是剛起步。

CFRA分析師甚至認為，這些瓶頸至少會持續到2027年之後，尤其是記憶體領域。而UBS認為，AI投資已不再只是單一GPU故事，而是整條AI價值鏈全面受惠，包括半導體、晶片設備、資料中心基礎設施、電力與能源。

至於RBC Capital Markets甚至將標普500年底目標價再度上調，理由就是AI相關產業持續強勢。

儘管如此，市場也有警告聲音。曾成功預測2008年金融危機、電影《大空頭》原型人物Michael Burry近期警告，現在市場對AI的瘋狂追捧，很像2000年網路泡沫破裂前最後階段。而長期看多市場的Leuthold Group首席投資分析師保爾森（Jim Paulsen）也提醒，近期科技股的漲勢可能不會持續太久，並列舉了企業現金流正在枯竭等「４大看跌信號」。

但至少到目前為止，華爾街資金似乎仍只相信一件事：在AI時代，誰掌握瓶頸，誰就掌握股價。

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