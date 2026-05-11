隨著AI競賽加速 Google母企擬首次發行日圓債券

Google母企「Alphabet」正計劃首次發行日圓計價債券，以進一步擴大資金來源，支持其在AI領域的投資布局。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕《彭博》報導，隨著人工智慧（AI）競爭加速，Google母企「Alphabet」正計劃首次發行日圓計價債券，以進一步擴大資金來源，支持其在AI領域的投資布局。

報導指出，Alphabet近年在多項AI領域占有領先地位，同時持續擴大融資管道。儘管Alphabet市值有望超越輝達（Nvidia），成為全球最大企業，但該公司仍上調今年資本支出預估，從原先的1850億美元（約新台幣5.8兆元）提高至最多1900億美元（約新台幣5.96兆元），該金額約為2025年支出的2倍。

請繼續往下閱讀...

上週，Alphabet完成其歷來規模最大的歐元計價債券發行，並首次發行加幣債券，合計募資近170億美元（約新台幣5337.57億元）。此前數月，Alphabet也已進入英鎊與瑞士法郎債券市場，並同步發行了美元債債券。

根據彭博彙整的資料，這次以美國證券交易委員會（SEC）註冊的基準發行案若順利完成，將成為Alphabet首次發行日圓債券。

據知情人士透露，Alphabet已委任美國銀行證券公司（BofA Securities）、瑞穗證券（Mizuho Securities）及摩根士丹利（Morgan Stanley），負責這筆可能的固定利率優先無擔保債券交易。該發行案預計近期推出，但仍需視市場狀況而定。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法