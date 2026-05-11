佈局第四季油氣調度 中油董座：最緊張時刻已過

荷姆茲海峽危機推升國際油價。（示意圖，美聯社）

〔記者廖家寧／台北報導〕中東戰事影響國際能源供應，中油董事長方振仁今表示，中油已著手布局今年第4季的油氣調度，最緊張的時刻已經過去，第4季供應應沒有問題。

立法院經濟委員會今審查115年度中央政府總預算案附屬單位預算營業部分，包括經濟部所屬單位中油及台水預算案。

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立委關切國內油氣安全存量，能否穩定供應？經濟部長龔明鑫表示，目前油品備用存量約140至150天；天然氣存量約12天，皆高於法定安全存量。此外，6、7月的油氣調度已大致完成，現正針對第4季安排調度。

中油董事長方振仁表示，天然氣在先前中東局勢緊張之際已完成調度，目前情況比較和緩，「應該沒有問題」，中油已開始第4季相關規劃。

至於原油部分，方振仁表示，雖荷姆茲海峽尚未完全開放，但主要產油國已採取替代方案，包括沙烏地阿拉伯及阿拉伯聯合大公國等，替代方案包括透過管線輸送原油至紅海港口，或以船對船在海峽外轉運，目前均在執行中。

方振仁表示，中東原油出口量較戰前減少約4成，但台灣主要原油進口來源是美國，影響相對有限。

針對部分國家開始實施限油措施，方振仁表示，目前看不出對台灣會有影響。

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