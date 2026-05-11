近1年北市高價住宅前五熱門社區 中正區「正隆官邸」竟拿下首位

中正區「正隆官邸」拿下房仲官網點擊率最熱門的高價住宅社區。（翻攝自Google Map）

〔記者徐義平／台北報導〕近1年台北市高價住宅點擊熱度，竟是中正區「正隆官邸」最高。房仲業者以央行總價7千萬元豪宅限貸規定門檻為篩選條件，進一步彙整官網近1年該總價帶以上點擊率前五高的熱門高價住宅社區，最熱門的是中正區「正隆官邸」。

不過，若以行政區區分，光是大安區便包辦3個名次，進入榜單的高價住宅包括「台北之星 Diamond Towers」、「首泰信義」以及「明日博」，其中又以「台北之星 Diamond Towers」每坪單價行情最高，最高單價甚至每坪達269萬元。

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永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，點擊熱度最高的「正隆官邸」，近五年實價揭露、每坪單價落在110萬至165萬元間，坪數規劃為58至75坪，社區可北接華山文創園區、南臨知名的東門商圈。

「台北之星 Diamond Towers」每坪單價最高可達269萬元

至於，「台北之星 Diamond Towers」則是榜單中價格最高的指標豪宅，陳金萍分析，該案屋齡約4年，社區坐落東區忠孝復興商圈核心，且4樓以下有新光三越百貨進駐營業，而單戶規劃最大坪數為300坪，更是榜單內單戶規劃坪數最大的高價住宅社區。

而大安區另兩個入榜的高價住宅「首泰信義」與「明日博」，陳金萍表示，前者坐擁信義路燙金門牌，且可遠眺台北101大樓景觀，後者則臨市民大道，更是台北市中心罕見基地規模1千坪以上的社區。

而點擊率排名第五則是南港區「日升月恆/無雙」，陳金萍分析，該案更受惠於「南港東區門戶計畫」發展，商業群聚優勢日益彰顯。

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